Elkapta őket a dartsmánia

– A mi fejlődésünkben is óriási szerepe van a népszerű tévéközvetítéseknek, ilyenkor januárban a vb után mindig többen keresnek fel bennünket, hogy játszani szeretnének. Jellemzően ilyenkor van amatőrversenyünk is, amelyre hatvan jelentkező mindig akad általában – mondja Pásztor István, a Partiscum Darts Club alelnöke.Miközben vele és a szegedi dartsosok másik főszervezőjével, Sepsi Gáborral beszélgettünk a szokásos házibajnokság előtt a Vegas Pubban, folyamatosan érkeztek az emberek az év első klubon belüli versenyére.– Jó sokan leszünk – jegyzi meg Sepsi. A regisztrációt követően az adminisztrátor türelmet kért, nehezebb megtervezni a csoportbeosztást. Négy táblán huszonnyolcan feszültek egymásnak a hátsó teremben, de kívül több társaság is játszott egy pohár sör vagy üdítő mellett. Szeretik a dartsot Szegeden is.A témát keresse a Délmagyarországban! Fizessen elő a napilapra!