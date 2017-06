Elkezdte a munkát a Grosics

Edzőmeccsek



A Szeged 2011-GA edzőmeccs programjában már stabil időpont az első, július 1-jén (szombat) 17 órakor az NB I-ben bajnok Honvéd vendége lesz a csapat. Ezenkívül is NB I-es, NB II-es és nemzetközi együttesekkel játszik a Szeged 2011-GA, ilyen lesz a Debrecen (július 8.), Telkiben az angol harmadosztályú MK Dons is (július 12.), valamint szerb és román másodosztályú csapatok, illetve a bajnoki rajt előtt a Szolnok.

Nem tartott sokáig a nyári pihenő. Elkezdte a munkát a Szeged 2011-Grosics Akadémia. Fotó: Török János

Supka Attila (54) négyévnyi soproni edzősködés után érkezett a csapathoz, segítője pedig Híres Gábor (59) – aki a kilencvenes évek végén a Szegedi EAC szakvezetője volt – lesz, aki Hatvanban dolgozott legutóbb.– Nagyjából három hétig tartott, amíg megegyeztünk – mondta Supka Attila. – Az akadémiai filozófiát, a fiatalok beépítését támogatjuk, és azon leszünk, hogy a rutinos játékosok mellett ezen saját nevelésűek alkossák majd a jövő szegedi csapatát. A bajnokságban emellett minél előrébb kell végezni, majd építeni azt a keretet, amellyel még tovább lehet tervezni akár komolyabb célokat is. Masszív, az NB II legjobban védekező csapata volt a Szeged 2011-GA, ehhez kell egy hatékonyabb támadójátékot produkálni, hogy a sok döntetlen, amely korábbi klubomat, a Sopront is jellemezte, főleg győzelem legyen. A húsz együttesből nyolc a bajnoki címért, a feljutásért száll harcba, nehéz NB II lesz.

– 1998 és 2000 között két szép szegedi év volt, hiszen feljutottunk az NB III-ból az NB II-be – nyilatkozta Híres Gábor. – Supka Attila tudja, hogyan kell bajnokcsapatot csinálni, ebben nekem még nem volt részem. Jó együttest szeretnénk felépíteni, a sok munka híve vagyunk, gondolom, ezért is választott engem Supka.Az összejövetelen két új játékost is bemutatott a klub: a horvát Andrei Causicot (27) és a román Mihai Nicorecét (31).– Remélem, tudok segíteni, és ugyan a magyar nyelvet nem beszélem még tökéletesen, de nekem nem is beszélnem kell, hanem a fiataloknak segíteni a pályán – mutatkozott be röviden Nicorec, aki korábban Győrben, Zalaegerszegen, Mezőkövesden és legutóbb Cigándon játszott. Causic Pécsett, Kozármislenyben, valamint a szlovákiai Dunaszerdahelyen futballozott.Ami a távozókat illeti, Mészáros, Király, Geiger és Szemerédi már nem kezdte meg a munkát a kerettel.