Elkezdte lerakni az NB I-be jutás alapjait a PC-Trade Szeged KKS

Új edző érkezett



Három év után Dankó Ervin elbúcsúzott a ContiTech FKSE-Algyő férfi kézilabdacsapattól. A következő idényre a rácalmási Kovács István vette át a gárda irányítást, aki Kuvaitból érkezett haza.

Korábban már hat érkezőről beszámoltunk (Dajka Bettina, Bató Lili, Zsikó Zsanett, Molnár Imola, Gindeli Panna, Scheffer Zsanett), rajtuk kívül még hárman csatlakoztak a kerethez. Speth Evelin a NEKA-tól tért vissza nevelőegyesületéhez, valamint Kozma Flóra és Egervári Petra is látogatja az edzéseket, de utóbbi két játékos helyzete különleges: a tréningeken a szegediekkel készülnek, meccseken pedig az Algyő csapatában kapnak lehetőséget, ha pedig a szakmai stáb úgy érzi, készen állnak a másodosztályra, akkor beveti őket is az SZKKSE színeiben.Vannak távozók is: Hanczvikkel Zsanett az Eger, Tóth Sára az Orosháza, Lovistyék Kitti a HLKC, Kuti Szandra a Szent István SE együttesénél folytatja, míg Valovics Nóra és Barna Éva vélhetően befejezi karrierjét. Az eddigiek közül maradt tehát Dobó Mónika és Nagy Éva a kapus poszton, illetve Szepesi Ivett, Berta Nikoletta, Aracsi Vivien, Bárány Kriszta, Homoki Regina, Miklós Kitti és Nikó Gréta a mezőnyben.A klub jövő szerdán Budaörsön vívja első edzőmérkőzését, és későbbi felkészülési találkozóin – egy NB I/B-s minitorna kivételével – kizárólag élvonalbeli csapatok ellen játszik. Természetesen azért, mert a Keleti csoport bajnoki címe és ezzel a feljutás az egyértelműen kitűzött cél. Szakmai szemmel Bakó Botond vezetőedző a védekezésük hatékonyságának megtartását szeretné elérni, hiszen az előző idényben az SZKKSE kapta a legkevesebb gólt, illetve hatékonyabbá tenné a felállt fal elleni támadásokat.A klub eközben az utánpótlását is építi, a tavaly indított óvodai csoport nagyon bevált, így minden korosztályt figyelembe véve már több mint 200 gyerekkel dolgoznak.