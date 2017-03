Éllovast fogad a SZEOL: SZEOL SC-Soroksár 0-1

Újpesten a Honvéd



Labdarúgó OTP Bank liga, a hétvégi program, 23. forduló, szombat, 15.30: Videoton–Diósgyőr, Debrecen–Paks, MTK–Vasas, Mezőkövesd–Gyirmót FC Győr; 18 óra: Ferencváros–Haladás,

Újpest–Honvéd.



Labdarúgó NB II, 24. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 400 néző. Vezeti: Veizer Roland (Garai, Bornemissza).Prokop - Ikonomu, Gál, Fehér I. - Búrány, Buzási, Ferkó, Vágó L., Nagy R. - Péter, Kéri.Zoran Kuntics.Jova - Fülöp N., Gyepes, Lorentz, Gengeliczki, Silye - Csilus - Pál A., Sándor I., Huszák - Popov.Lucsánszky Tamás.Pál A. (38.).Kéri jobb oldali beadása átszállt a hosszúra, Nagy R. ballal kapásból fölélőtt.jöjjön a második félidő.Huszák lövését védi bravúrral Prokop.remek szegedi támadás a jobb oldalon, a vége beadás, amely elmegye a kapu előtt.Pál A a bal oldalon "nulla"-szögből beadta a labdát, Prokop kicsit elhagyta az alapvonalat, így a lecsúszott labda a jobb oldali kapufa mellett elment, majd a másik kapufáról bepattant,Nagy R. meghúzza a bal oldalt, visszagurít 20 méterre, Péter ballal lő, Jova kezében középen a labda.Silye szöglete megy Gyepes feje felé, Gál kicsúsztatja a korábbi válogatott védő elől.26. perc: Gált kell ápolni, a térde sérült meg, de tudja folytatni.kiszórítósdi jellege van a játéknak, ez a SZEOL-t dsicséri, amely derekasan hajt az éllovas ellen.Gyepes csúsztat, Prokop magabiztos.Silye 26 méteres szabadrúgásánál megtolja a szél is a labdát, így hatalmas kapufa.Fehér bead, Kéri éppen csak lemarad róla, ez szép támadás és helyzet volt.Kéri cselez befelé, ballal lő, Jova megint véd. Prokopot betréfálja a pálya, a labda felpattan, még jó, hogy kapu mellé ment a hazaadás...a másik oldalon Vágó ment fejjel - kis híján öngól...bal oldali szegedi beadás, Jova összeszedi.elkezdődött a mérkőzés.Vasárnap 14.30-kor az éllovas Soroksár érkezik Szegedre, az SZVSE-pályára a SZEOL SC-hez.– Jó formában lévő, kellően agresszív, sokat futó csapat a Soroksár – vélte Zoran Kuntics , a SZEOL SC vezetőedzője. – Most is az lesz a szándékuk, hogy nyerjenek. Jó lenne, ha nem arról beszélnénk a jövő héten, hogy tanuljunk a hibáinkból, mert már elég volt ebből. Nem tanulni kell, hanem győzni!A Mórahalom ma 14.30-kor a Szentlőrincet fogadja a városi stadionban.– Eddig nem hibáztunk, amit lehetett, azt a meccset behúztuk – mondta Vojnics- Zelics Szása , a Mórahalom vezetőedzője. – Két közvetlen rivális következik, előbb a Szentlőrinc, aztán megyünk Gyulára, és ha szerencsénk is van, egészen jól kijöhetünk ezekből a meccsekből.A Szeged 2011-GA már ma elutazik a zalaegerszegi meccsre (kezdés vasárnap 17 órától), és a mérkőzés időpontjában edz Keszthelyen, ahol a szállása is található. A csapatba visszatérhet eltiltása után a rutinos belső védő, Tóth G., illetve a sérüléssel bajlódó Achim is teljes intenzitással edzett a héten. A találkozót katari játékvezető dirigálja majd.A Hódmezővásárhelyi FC vasárnap 14.30-kor Dunaharasztiban lép pályára. Major László vezetőedző a következő két idegenbeli mérkőzésen a kiesés elől menekülő alakulatok ellen (jövő héten a Dabas-Gyón vendége lesz a HFC) összesen négy pontot vár.