Elmarad a Szeged 2011 bajnokija is

Pályán az élvonal



A program, NB I, 21. forduló, ma, 17: Swietelsky Haladás–Vasas, Diósgyőri VTK–Ferencváros, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő– Paksi FC, Puskás Akadémia–Debreceni VSC, Újpest FC– Mezőkövesd Zsóry FC, 19.30: Budapest Honvéd–Videoton FC.

Az MLSZ honlapjának közleménye hangsúlyozza, nehézséget jelent a bajnokik megrendezése, hiszen az időjárást is le kell győzniük a csapatoknak, és ahol az átlagon felüli erőfeszítés sem bizonyul elégségesnek, „ott egyéni elbírálás alapján kell meghozni a racionális döntést a mérkőzés elhalasztásáról". A közleményből kiderül, hogy az NB I helyszínei közül négy rendelkezik pályafűtéssel, a kispesti Bozsik Stadionban és az újpesti Szusza Ferenc Stadionban pedig mindent megtesznek azért, hogy játékra alkalmas állapotba kerüljön a gyepszőnyeg a kezdésre.„A versenybizottság nem tartja indokoltnak a teljes forduló elhalasztását, amellyel azt is kimondaná, hogy nem lenne mérkőzés ott sem, ahol esetleg alkalmasak a körülmények és a pálya minősége is a játékra" – derül ki a szövetség állásfoglalásából. Mint kifejtik, a versenynaptár a bajnokságok végéig túlzsúfolt, de ahol esélytelen, hogy a pályát játékra alkalmassá tegyék, ott a két klub közösen kérelmezheti a versenyigazgatóságtól a halasztást.A másodosztályú klubok honlapjainak és közösségi oldalainak tegnapi beszámolói alapján sokáig úgy tűnt, hogy a vasárnapra kiírt 23. fordulóból mindössze egy találkozót, a Szolnok–Szeged 2011 találkozót tudják megrendezni. Este aztán jött a friss hír: az MLSZ a korábbi álláspontján változtatva megengedte a fordulóban hazai pályán játszó kluboknak, hogy kezdeményezzék a meccsek elhalasztását. Az érintettek ezzel éltek is, így véglegessé vált, hogy a teljes NB II-es hétvége elmarad. A 23. fordulót április 11-én, szerdán pótolják.