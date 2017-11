Elmaradt a bravúr, kikapott a SZEOL SC

Pécs–SZEOL SC 2–0 (1–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 16. forduló. Pécs, 1200 néző. Vezette: Farkas Tibor – jól (Kis, Illés).

Pécs: Sólyom – Nagy, Witrédi (Mojzer, 32.), Kónya K., Károly (Frank, 81.) – Koller, Kónya D., Horváth, Szabó – Erdős, Bata (Puskás). Edző: Márton Gábor.

SZEOL SC: Leindler 5 – Kéri 5, Rácz 5, Gajág 6, Grünvald 6 – Forró 5 (Rabatin, 71.) – Mihály 5, Lévai 5, Ondrejó 5, Makszimovics 6 – Beretka 5. Edző: Siha Zsolt.

Gólszerzők: Szabó (31.), Koller (83. – 11-esből).

Sárga lap: Witrédi (32.), Károly (57.), ill. Gajág (68.), Makszimovics (78.), Lévai (86.).



Az első harminc percben a SZEOL SC-nek akadt néhány lehetősége, a csapatkapitány Ondrejó Tamás ziccerben is volt, de kimaradt minden vendéghelyzet, majd a 31. percben egy szerencsétlen gólt kaptak a szegediek: Szabó Richárd lövése után egy védőn megpattant a labda, így Leindler Domonkosnak esélye sem volt védeni.



Innentől kezdve minden a Pécs tervei szerint alakult, a második félidőben a szegediek nem is tudtak kapura lőni, majd a 83. percben Koller Krisztián büntetőjével el is dőlt a három pont sorsa.



Siha Zsolt: – Dominált a Pécs, megérdemelt sikert aratott, de az első gólt sajnálom, elkerülhető lett volna.

A második félidőben már nem tudtunk nyomást gyakorolni a hazaiakra.