Élmezőnyben maradna a Bordány - Új trénerrel kezdik a bajnokságot

Az előző szezonban a Bordány 47 pontot gyűjtött, ami a hetedik helyre volt elég, ezzel nem sikerült a tavalyinál jobb eredményt elérni, amikor hatodikként zárt a homokháti együttes, viszont a megyei I. osztályban ennél több pontot legutóbb a 2004-05-ös szezonban gyűjtött. Mégis sok volt a bizonytalanság a csapatnál, hiszen az őket tavasszal irányító edző, Sádt Tamás jelezte, hogy pihenésre van szüksége az utóbbi évek megfeszített tempója után, emellett munkahelyi elfoglaltsága sem engedte volna, hogy edzéseket tartson, így bár a klub vezetése szerette volna, ha marad, de új tréner után kellett néznie. Mint azt Kiss-Patik Péter, a klub elnöke elmondta, több mint tíz jelölttel tárgyaltak, mire sikerült megtalálniuk azt a személyt, akivel egymás kezébe tudtak csapni.



– Nehezen sikerült, de azt gondolom, amennyit vártunk rá, annyira jó megoldás született. Tóth János a Sándorfalva kispadjáról érkezik hozzánk, egy olyan szakember, akire nyugodtan bízhatjuk a csapatot. Célunk továbbra is az, hogy az élmezőnyben legyünk, és nyugodtan dolgozhassunk a szezon során – árulta el a klub első embere. A csapat hétfőn vágott bele a munkába az új tréner vezetésével, aki máris debütálhat, hiszen ma 17.30-tól a Balástya vendégeként kupamérkőzést játszik az együttes.



A Bordány elveszítette az előző idény házi gólkirályát, a 24 találatot szerző Gajdacsi Mátyás a Bács megyei I. osztály bajnoki címére ácsingózó Kiskunfélegyházához igazolt, vele együtt szintén Félegyházára távozott Bárkányi Bence is. Dani Péter az újonc Röszkéhez igazolt, Gyuris Péter pedig Pusztamérgesre távozott. Szűcs Marcell hosszabb időre kidőlt a sorból, így kapus után kellett néznie a klubnak: a gólvonal előtt a 28 éves, Bordányban élő Vasas Gábor állhat majd, aki Újhartyából tér vissza a Csongrád megyei futballba. A 20 éves Popovics Marcell a feloszló Békés megyei bajnoktól, a Méhkeréktől igazol a Bordányhoz, míg Tóth Jánossal ketten tartanak a homokháti csapathoz: a 28 éves Molnár Dániel és a 22 éves Tóth Attila követi korábbi mesterét. A 24 éves, korábban a Ferencvárosban és a Békéscsabában is megfordult Szűcs Dávid kétéves kihagyás után, Bordányban térhet vissza a nagypályás focihoz, míg a 18 éves Bábi Egon szegedi egyetemi tanulmányai megkezdésével folytatja Bordányban, ő a Békéscsaba utánpótlásából érkezik.



Hétvégén a Bordány a zsombói Zetkó József emléktornán lép pályára.