Elmosta az ónos eső a vízilabdás meccsdömpinget

Lesz ebből meccs? – ez a kérdés már kedd éjszaka felmerült bennünk, amikor egyértelművé vált: az ónos eső és fagy miatt az ország nagy részén jegesek az utak, a balesetveszélyt jelző vörös riasztás pedig szerdára is kitart. A kérdés jogos volt, később a Magyar Vízilabda Szövetség úgy döntött: a női és férfi OB I szerdai játéknapjából is több bajnokit elhalasztanak.



Mivel szerdán napközben pont a közép-magyarországi régióban volt a legtöbb ónos eső, mind a négy Csongrád megyei élvonalbeli csapat mérkőzése erre a sorsra jutott. A két szegedi pólócsapat Budapestre utazott volna, míg a szentesi klubok szolnoki és fővárosi együttest láttak volna vendégül, e derbik esetén lett volna a legnagyobb kockázat útra kelni.



Két bajnokit már ma pótolnak: 18.45-től az UVSE–Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem összecsapást rendezik, 19 órától pedig Metalcom-Szentes fogadja a Szolnokot.



A ContiTech Szeged Diapolo mérkőzése lett volna a legkomolyabb összecsapás, legalábbis a középszakasz felső- házába vitt pontok miatt, mert a szerdai ellenfél, a Vasas lehet az egyik nagy rivális az ötödik helyért folyó harcban. A két klub derbijét február 18-ára halasztották, majd február 22-én kezdődik is a középszakasz. A szegediek így a héten még nem zárják le az alapszakaszt, de a szurkolók számára van egy jó híre a klubvezetésnek: a szombaton 17 órakor kezdődő, Debrecen elleni hazai bajnokira ingyenes lesz a belépés az újszegedi sportuszodában.



A Hungerit-Szentes–Honvéd találkozó időpontját még nem jelölték ki, de információink szerint valószínűleg jövő hét csütörtökön pótolják.



Az elhalasztott mérkőzések időpontjai, ma, 18.45: UVSE–Szegedi Vízmű Taylor& Nash Szegedi Egyetem, ma, 19 óra: Metalcom-Szentes–Szolnok, február 18., szombat, 18 óra: Vasas–ContiTech Szeged Diapolo. Várhatóan február 9., csütörtök: Hungerit- Szentesi VK–Honvéd.