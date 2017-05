Elnapolták az ünnepet

További eredmények: Soroksár–Balmazújváros 1–1, Kozármisleny–Budaörs 0–6, Kisvárda–Dorog 2–1, Békéscsaba– Siófok 3–0, Cigánd–Zalaegerszeg 1–4, Szolnok–Cegléd 1–1, Sopron–Nyíregyháza 2–1, Csákvár–Vác 1–0.

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 35. forduló. Felcsút, Pancho Aréna, 1200 néző.Andó-Szabó Sándor – közepesen (Kóbor, Kepe).Hegedüs – Heffler, Tóth B., Vanczák, Nagy Zs. – Zsidai – Márkvárt (Szatmári, 77.), Szakály P., Csilus (Spandler, 73.), Prosser – Tischler (Lencse, 52.).Pintér Attila.Szántai 8 – Jagodics 8, Farkas M. 8, Mészáros M. 8 – Achim 8, Povázsai 8 (Horváth A. –, 67.), Germán 8–2=6, Király 8 (Pászka 8, 32.), Zabari 8 – Zádori 8, Andorka 8 (Balogh G. 8, 59.).Klausz László.Tóth B. (17.), Tischler (45.), ill. Mészáros M. (13.).Germán (90.).A Merkantil Bank labdarúgó NB II legjobb támadósora találkozott Felcsúton a liga legjobb védelmével. A bajnokesélyes Puskás Akadémia együttese a meccset megelőző 34 fordulóban 63 gólt szerzett, míg vendége, a Szeged 2011 eggyel kevesebb meccset játszva mindössze 19-et kapott.És ez a két statisztika nem is változott, a felek ugyanis nem tudtak betalálni a kapuba. Ez a vendégek szempontjából azért igen értékes – maga a döntetlen is az –, mert az éllovas legutóbb február 19-én nem volt eredményes. Nem mellékesen pedig a Szeged 2011 elnapolta a felcsútiak feljutási ünnepét, ehhez ugyanis a hazaiaknak győzniük kellett volna.Veszélyesebben kezdett a vendéggárda, Andorka kétszer is kecsegtető helyzetbe került, sőt egyszer be is talált, ám utóbbit a bíró les miatt nem adta meg. A meccs első félórája után Király megsérült, kényszerből változott a Szeged 2011, és ugyan a Puskásnak több veszélyes akciója is volt, ám a Szántai vezette védelem a bajnokság során sokadszorra is állta a rohamokat. A hajrában Germán piros lapot kapott, de ez már érdemben nem változtatott a játék képén.Klausz László: – Elégedett vagyok a mutatott játékkal és az eredménnyel is. Labdabirtoklásban jobb volt a hazai csapat, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani, és kontrából sem voltak veszélyesek.1. Puskás Akadémia 35 21 10 4 63 – 35 732. Kisvárda 35 19 8 8 51 – 28 653. Balmazújváros 35 19 7 9 45 – 33 644. Soroksár 34 17 10 7 56 – 32 615. Békéscsaba 35 18 6 11 49 – 31 606. Vác 35 15 10 10 41 – 34 557. Zalaegerszeg 35 13 11 11 53 – 46 508. Szeged 2011 34 12 14 8 36 – 19 509. Szolnok 35 13 9 13 46 – 47 4810. Dorog 35 13 8 14 38 – 35 4711. Mosonmagyaró. 35 12 11 12 43 – 37 4712. Sopron 35 10 16 9 34 – 35 4613. Nyíregyháza 35 13 6 16 41 – 45 4514. Budaörs 35 12 7 16 41 – 50 4315. Siófok 35 12 7 16 37 – 46 4316. Csákvár 35 8 14 13 38 – 50 3817. Kozármisleny 35 10 6 19 30 – 56 3618. Cegléd 35 9 8 18 41 – 52 3519. Cigánd* 35 7 10 18 23 – 58 2820. SZEOL SC 35 4 6 25 17 – 54 18