Elnöki megbízott lett Ilyés Ferenc

– Ilyés Ferenc a magyar kézilabdázás nagy értéke, játékosként és emberileg is, a Magyar Kézilabda Szövetség számára pedig fontos cél, hogy a határon túli magyar kézilabdázást is segítse minden lehetséges eszközzel – idézte az MKSZ tájékoztatása Kocsis Mátét, a szervezet elnökét, aki kifejtette, Ilyés feladata egyrészt a határon túli magyar klubok, utánpótlás-nevelő műhelyek feltérképezése, felmérése lesz, ezenkívül a tapasztalatai, észrevételei alapján az MKSZ egységes koncepció mentén szeretné segíteni az erdélyi, a kárpátaljai, a felvidéki és a délvidéki magyar kézilabdázást.



A 36 éves balátlövő közölte, óriási megtiszteltetés számára, hogy segítheti a határon túli magyar kézilabdát erdélyi, székelyföldi magyarként.



– Már a napokban megkezdem a munkát, elsőként Székelyföldre utazom, hiszen tudom, hogy milyen fontos a magyarok számára az anyaországon kívül is a kézilabda – jelentette ki a több mint 200-szoros válogatott játékos.