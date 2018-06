ÉLŐ - Kajak-kenu Eb: aranyérmes Kárász Anna, Kopasz Bálint második lett

Kárász Anna (középen, balról) a négyessel első lett.

Kopasz (balról) a dobogó második fokán.

Kopasz Bálint (zöldben) két számban döntős. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ

A belgrádi pálya. Háttérben a város, a vízen a cél utáni kikötőmólók.

Várakozás



Hüttner Csaba, a magyar válogatott

szövetségi kapitánya

– A női kajaknégyessel szemben mindig elvárás, hogy nyerjen, szerintem erre ebben az összetételben is jó esélyeink vannak, bár a lányok az Európa-bajnokság előtt talán csak egyet tudtak együtt evezni. A férfi C4 500 méteres négyestől dobogó közeli eredményt várok. Kopasz Bálintnak nem lesz egyszerű K1 1000 méteren, de a dobogó közelébe kerülhet, és formája alapján jó eredményt várhatunk Birkás Balázstól is K1 200 méteren

Algyői remények

Kemény ellenfelek

Édes teher. A szegedi Kárász Anna akár érmet is szerezhet 500 méteren a női négyes tagjaként.

Fotó: Karnok Csaba

Fontos az összhang

Ma délután 14 órától folytatódnak a futamok a 200 méteres elő- és középfutamokkal, illetve 15.05-től hat parakenus döntővel.férfi VL1női VL1férfi VL2 (Suba Róbert, Juhász Tamás)női VL2férfi VL3női VL3 (Varga Katalin, Tóth Julianna).A délelőtti program ezzel befejeződött, a magyar mérleg: egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem, ebből az arany- és az egyik ezüstérem olimpiai számban született.Az NKM Szeged kajakosa, Kárász Anna első lett a női négyessel 500 méteren, míg az algyői Kopasz Bálint nagy meccsben másodikként ért célba K1 1000 méteren. Rajtuk kívül Takács Tamara (K1 1000 m) második, a Pupp Noémi, Csipes Tamara (K2 1000 m) harmadik lett.Mire lehet képes a rutin három fiatallal? Ez a döntő nagyjából erről szól: a 40 éves Kammerer Zoltánnak akár a fia is lehetne győri klubtársa, a 20 éves Erdőssy Csaba vagy a 19 éves Varga Ádám akár a fia is lehetne.A táv felénél hatodik helyen lapátolt a hajó, aztán egy helyet sikerült előrelépni, így negyedik lett a magyar négyes.Talán egy érem meglehet. És meg is lett: a szokás szerint öngyilkos taktikát választó románokat a bronzéremért sikerült lehajrázni, így a lengyelek és a németek mögött megvan a mai negyedik magyar érem.- A sportoló mindig a legjobbat akarja kihozni magából, azt érzem, hogy ez lehetett volna jobb is. Noéminek ez volt élete első felnőttversenye, és én pontosan tudom, hogy ez mekkora stressz. Lesz ez még jobb is, kell hozzá rutin és sok év - mondta Csipes.A német duó győzött, a magyarok a hatodik helyet szerezték meg.Ebben a számban nem volt magyar érdekeltség, a hazaiaknak viszont jutott öröm, hiszen a Tomicsevics, Zorics hajó nyert.Sokáig tartotta a lépést a többiekkel Lakatos Zsanett, ám végül a negyedik helyen érkezett a célba.- A tavalyihoz képest ennek a javára ég és föld a különbség, de sajnálom, hogy nem sikerült érmet szereznek - mondta LakatosÚjabb szegedi a hajóban: Vécsi Viktor és Boldizsár Gáspár tanítványa, Bodonyi András a kiváló egyeseredményével került a hajóba. A mezőny ismeretében talán itt is összejöhet egy érem.Ezúttal azonban nem jött össze, sajnos a mieink a hetedik helyen értek célba.Mint minden versenyen, itt is a magyar hajó az egyik legnagyobb esélyes - benne az NKM Szeged kiválóságával, Kárász Annával.És igazolták az elvárásokat, hiszen nagyon szép versenyben első helyen értek a célba. Nem volt kérdés, megvan az elős magyar aranyérem - ráadásul olimpiai számban. De Kopasz ezüstje is ebben született.- Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és nagyon jó pályát mentünk a lányokkal. Úgy érzem, végre teljes mértékben visszakerültem a körforgásba, és várom az újabb feladatokat. Más az egyes és más a négyes, most nagyon jó volt az összhang a lányokkal. Örülök, hogy aranyéremmel mehetek haza, ez sok pozitív energiát ad majd nekem - mondta Kárász Anna. Ezzel a két világbajnoki aranya mellé immár kétszeres Európa-bajnok is.Takács Tamara abszolút esélyese a versenynekNagy meccs volt, de végül a német Krankemann jobban bírta a gyilkos hajrát, és néhány tizeddel megelőzte a magyart. Újabb második hely.- Gondoltam, hogy erős lesz a német, de azt nem, hogy ennyire - mondta Takács.Ezen a távon az algyői Kopasz Bálint a legjobb idővel került az A döntőbe, ám komoly riválisa a portugál Pimenta és a német Rendschmidt, de itt van a cseh Dostal és a fehérorosz Jurenia is.500 méteren második Kopasz a portugál mögött - ez eddig nagyon jó! A második hely megmaradt, az algyői Kopasz Bálint a magyar csapat első érmese ezen az Európa-bajnokságon!- Jó formában jöttem erre a döntőre, és irgalmatlanul elfáradtam. Ritkán vannak ilyen hatalmas csaták, és elégedett vagyok a második hellyel. Ha egy kicsit még tart ez a verseny, elképzelhető, hogy megelőzöm Pimentát, de ez ezer méter. Tavalyhoz képest feljebb léptem, harmadikról a második helyre, és egyre közelebb vagyok a portugálhoz - nyilatkozta Kopasz.A csepeli Kiss Tamás az előfutam után középfutamozott, így került az A döntőbe, ahol ott van a német Brendel, a cseh Fuksa, az orosz Stokalov is.Nagy csata volt az első és a harmadik helyért is, előbbit Fuksa nyerte Brendel előtt, míg Kiss Tamás a hajrára "elfogyott", így az olasz Tacchini megelőzte.- Nagyon jó pálya volt, éreztem magamra az erőt, és hogy van keresnivalóm, és ez be is jött. Elégedett vagyok, ha maradunk ezen az úton, akkor sok van még bennem - mondta Kiss Tamás.A délelőtti programban öt olimpiai szám szerepel: a férfiaknál K1, K2 és C1, C2 1000 méter, illetve a női K4 500 méter, ebből négyben érdekelt magyar egység, kettőben pedig Csongrád megyei versenyző: Kopasz Bálint K1 1000 méteren, Kárász Anna a női négyesben.férfi C1 1000 m (Kiss Tamás)férfi K1 1000 m (Kopasz Bálint)női K1 1000 m (Takács Tamara)női K4 500 m (Magyarország - Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika, Bodonyi Dóra)férfi C4 500 m (Magyarország - Viola Viktor, Bodonyi András, Kiss Balázs, Némedi Konrád)női C1 500 m (Lakatos Zsanett)férfi K2 1000 mférfi C2 1000 m (Mire Róbert, Korisánszky Dávid)női K2 1000 m (Pupp Noémi, Csipes Tamara)férfi K4 1000 m (Magyarország - Kammerer Zoltán, Erdőssy Csaba, Varga Ádám, Ceiner Benjámin).férfi VL1női VL1férfi VL2 (Suba Róbert, Juhász Tamás)női VL2férfi VL3női VL3 (Varga Katalin, Tóth Julianna).Mindkét távján remekelt az algyői Kopasz Bálint, illetve a négyessel az NKM Szegedből Kárász Anna és Kuli István. Ma és holnap az A döntők következnek, illetve a további szegediek (Varga Katalin, Suba Róbert, Birkás Balázs, Bodonyi András) is vízre szállnak.Ada Ciganlija. Hat kilométer hosszú sziget, a Száva és annak holtága között terül el szinte Belgrád szívében. A parti infrastruktúra révén szabadidőközpontként funkcionál mindkét oldala, így nem meglepő, hogy a gyorsasági kajakos, kenus és parakenu Európa-bajnokság alatt az akkreditációval megközelíthető részen kívül szerte napozó embereket lehetett látni az esemény első napján.Mindezt nehezményezte is Csipes Tamara, aki K2 1000 méteren az előfutam után a középfutamból jutott a fináléba a tavaly még szegedi színekben versenyző Medveczky Erika oldalán: - Ez sajnos egy olyan pálya, ahol strandolnak, nincs felevező sáv, a betonról visszaverődnek a hullámok... Mi egész évben tökéletes körülmények között készülünk, ilyen vízen mi még edzeni sem edzünk, inkább elmegyünk futni, szóval nekünk ez egy plusz kihívás. Az előfutam után párost át kellett konfigurálni, hogy kompatibilis legyen az ilyen körülményekhez – mondta Csipes.Azért a többséget nem zavarta ennyire ez a körülmény - amely valljuk meg, valóban elmarad a szegedi Maty-ér konfortjától, idealitásától -, hiszen a ma érdekelt 17 egységből 15 bejutott az A döntőbe. Ki azonnal az előfutamból, ki (mint Csipesék) a középfutamból. Két egységnek ez nem sikerült: a K2 1000 méteres egység, Ilyés Róbert (Honvéd) és Hufnágel Tibor (Honvéd) duója azt hitte, mivel egy páros nem indult el, így minden egység minimum középdöntős, az első három pedig A döntős. Ők a nyolcadik helyen értek a célba, majd meglepődve tapasztalták, hogy nincs számukra újabb lehetőség, kiestek... A másik ilyen hajó Kiss Balázs C1 500 méteren, aki végigjárta a neki szánt utat, ám végül a középfutam negyedik helye után búcsúzott.Az NKM Szeged versenyzői közül Kárász Anna és Kuli István négyese egyből az A döntőbe került, ahogy az algyői Kopasz Bálint 1000 és 500 méteren egyaránt. Sűrű napja lesz a szombati Birkás Balázsnak: ha 200 méteren egyesben A döntőbe akar kerülni, kétszer kell teljesítenie a távot, és ott van még a Balaska Márkkal alkotott párosuk előfutama is.A kenus Bodonyi András előfutam nélkül finalista C4 500 méteren, míg a két parakenus, Varga Katalin és Suba Róbert is szombaton kezdi meg a szereplését az Eb-n, amelyen ekkor az 1000, néhány 500 méteres és a parakenus döntők mellett (10.05 és 12.05 között lesznek) 200 méteren rendeznek elő- és középfutamokat. Vasárnap csak finálék szerepelnek a programban - reggel a parakenusok kezdenek, majd 10.35-től indul a monstre vízi műsor.A delmagyar.hu ma és holnap is élő online-közvetítéssel jelentkezik Belgrádból. Tarsanak velünk!Manapság már minden nemzetközi eseménynek komoly a tétje. Így van ez a gyorsasági kajakos, kenus Európa-bajnoksággal is, amely az egyéni elismerések mellett a 2019-es Európa Játékokra kvalifikál. Az eseménynek éppen egy esztendő múlva a fehéroroszországi Minszk ad otthont, így egyáltalán nem mindegy, ki mit ér el ezen az Eb-n.Szerencsére a magyar válogatott megint úgy utazott el a hét közepén Belgrádba, hogy több számban is van minimum érem-, de akár aranyesély is – és ez igaz a Csongrád megyei versenyzőkre is.A hosszabb távokon, 500 és 1000 méteren rendkívül erős lesz a férfi kajak egyes mezőny. Az algyői Kopasz Bálinthoz hasonlóan Fernando Pimenta is elindul mindkét távon, sőt a portugálok klasszisa 5000 méteren is rajthoz áll. És akkor még nem beszéltünk a cseh Dostalról és a dán Poulsenről, akik szintén elindulnak 500-on és 1000-en is, utóbbi távon pedig még a spanyol Rodriguez, a német Rendschmidt és a belga Peeters is odaérhet a dobogóra. Nagy kérdés, hogy a felkészülés nagy részében az 500 méteres négyes válogatóra koncentráló Birkás Balázs (NKM Szeged) mennyire tudott átállni a 200 méterre, vagyis mennyire lehet ez elég a nemzetközi porondon. A világbajnoknak meglehetősen sok klasszissal kell majd megküzdenie, elég csak a hazai pályán versenyző Dragosavjevicset, a szám riói ezüstérmesét, a francia Beaumont-t vagy a tavalyi vb-ezüstérmes Rumjancevset említeni. A párosoknál 200 méteren a világbajnoki címvédő Birkás, Balaska Márk (Honvéd) kettősnek a Craviotto nevével fémjelzett spanyol, valamint az orosz és a német egységgel kell majd megküzdenie az elsőségért.Az NKM Szeged kétszeres világbajnoka, Kárász Anna az szülés után visszatérő, ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danutával (UTE), Medveczky Erikával (Honvéd) és Bodonyi Dórával (Szolnok) indul K4 500 méteren. Itt egyértelműen a fehérorosz egység lehet a legnagyobb rivális, de nagyon erősnek tűnik az új lengyel hajó is, amelybe beült a világbajnok, olimpiai bronzérmes Karolina Naja, és persze a világversenyekre mindig összeálló németekre is figyelni kell.Az 500 méteres négyeseknél hatalmas harc várható, a Tótka Sándor (UTE), Molnár Péter (Honvéd), Dudás Miklós (Fémalk Bomba), Kuli István (NKM Szeged) négyes kirobbanó formában érkezik az Eb-re, a világkupákon ez megmutatkozott, de az Eb-n választ kaphatunk arra, hogy valóban a legjobbak között van-e a frissen alakult négyes. Az előfutamban ráadásul máris összecsap a rendkívül erősnek tűnő német, spanyol, cseh és orosz hajóval.Az NKM Szeged kenusát, Bodonyi Andrást a hajóban tudó C4 500 méteres egység (további tagok: Viola Viktor – Diósgyőr, Kiss Balázs – Dunaferr, Némedi Konrád – KSI) dobogón végezhet, ha meglesz az összhang a kenusok között.A parasportolóknál az NKM Szeged versenyzői, Varga Katalin (számai: KL2, VL3) és Suba Róbert (KL1, VL2) is elcsíphetnek egy-egy érmet.A Délmagyarország helyszíni tudósítással, online felületünk pedig a szombati és vasárnapi A döntők élő közvetítésével, videókkal, nyilatkozatokkal jelentkezik Belgrádból.