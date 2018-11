ÉLŐ 13.30-tól: Szeged-GA-SZEOL SC 0-1

Itthon a HFC, idegenben a Makó



A labdarúgó NB III Közép csoportjában érdekelt további két Csongrád megyei csapat közül a Makó Kozármislenyben lép pályára, míg a Hódmezővásárhelyi FC a Pécset fogadja – mindegyik mérkőzés vasárnap 13.30-kor kezdődik.



– Túl vagyunk a vereségen, megpróbáljuk azt a teljesítményt elfelejteni. Vár még ránk három igencsak nehéz mérkőzés, és úgy utazunk Kozármislenybe, hogy pontokat szerezzünk. Senki sem verhetetlen, ha egy csapat tud százszázalékosan figyelni, sikeres lehet – nyilatkozta Magyar György, a makóiak játékos-edzője.



– Nagyon jó hatással volt ránk a makói győzelem, de hogy ne legyen teljes az örömöm, a kapus Krnács Richárd megsérült, Huszár nem épült fel, illetve Darida eltiltott, Koncz pedig meghúzódott. Nehéz meccs lesz, a pontrúgásaik veszélyesek, de ha a makói lelkesedés megmarad, nyerhetünk – mondta Szűcs Róbert, a HFC edzője.

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 14. forduló. Gyula, Grosics akadémia, 350 néző. Vezeti: Mencsik László (Szarvas, Farkas D.).Alekszics - Farkas M., Tóth G., Moga (Erdei, a szünetben) - Achim (Hegedűs M., 70.), Coroian, Oláh G., Germán, Pászka - Cigan, Máté.Joao Janeiro.Leindler - Rácz, Gál, Gajág - Tomisics, Beretka, Ondrejó, Pócs T., Grünvald - Péter (Forró, 72.), Kéri.Siha Zsolt.Péter (58.).Erdei (54.), ill. Ondrejó (42.), Gajág (68.).Péter átíveli a labdát a hosszúra a labdát, Beretka a kapus és a védő szorításában melléfejel.Pászka lopta befelé a távolságot, majd jobbal lőtt, a labda Leindler kezeihez gurult.a SZEOL szép kontra végén jutott el a hazai kapuig, Grünvald lőhetett volna, de blokkolták a belsőzést.Egy beadás után Germán és Pászka, valamint Gál és Rácz küzd a labdáért, végül a vendégvédők kicsúsztatját a labdát.most Szeged-GA-szabadrúgás, átszáll a védők felett, majd Germán a lehulló labdát rálövi, de egy védőről mellépattan a labda.SZEOL-szabadrúgás 23 méterről. Beretka fölélövi.Germén fejelt mellé sokkal egy beadás után.Jobbról Cigan ívelt át a hosszúra, Pászka ballal visszalőtte középre, Máté a felső lécre fejelte a labdát. Megint Pászka ad be balról, átjut a labda a másik oldalra Achimhoz, aki egy pattanát és átvétel után lő, a labda a hosszú mellett hagyja el a labdát.elkezdődött a második félidő.megint egy szép SZEOL-akció, Beretka belebonyolódott a cselekbe a 16-oson belül, odalett a lövőhelyzet is.Germán 26 méteres szabadrúgása a jobb alsóba tart, Leidnler biztosan ér oda.Gyönyörű SZEOL-támadás után Tomisics beadását Péter a hosszúról átfejelte a másik oldalra, a kapufáról kifelé pattant a labda.Kéri megindul középen, 22 méterről lő ballal, Alekszics könnyedén összeszedi.Rácz 23 méterről tüzel, fél méterrel megy fölé a labda.megint egy SZEOL-szöglet, ezúttal röviden oldják meg, eredménytelenül.két SZEOL-szöglet egymás után. Mindkettő veszélyes, az egyiket kiüti az ötösről Alekszics, a másik a röviden felpördül, és végül kirúgják a védők.Cigan 22 méterről messze fölélő.ahogy várni lehetett, a hazai csapat dominál, a SZEOL SC ahogy labdát veszít, visszazár.mindkét együttes 1-3-5-2-es hadrendben kezdte a meccset. Achim jobbról teker középre, Germán lába megelőzi a védőt, de a 16-os vonaláról mellépörget.elkezdődött a mérkőzés.Szerda óta új stábbal készül a Szeged-Grosics Akadémia, ám a tagjai egyáltalán nem újak: Adem Kapics sportigazgató, testvére, az egykori játékos, pályaedző, Bekim Kapics és a klub szakmai vezetője, Halász László egyaránt évek óta az egyesületet szolgálja.– Nagy és új dolgot ebben a négy napban nem lehetett csinálni, viszont mentálisan frissebbé próbáltuk tenni a keretet – mondta a Popovits Pál távozása után a csapatot irányító trió egyik tagja, Halász László. – Nem szabad még a végcélra gondolni, mindig csak a következő feladat számít, csak egy-egy lépéssel szabad előretervezni. Tudjuk, hogy igazi szegedi rangadó áll előttünk, helyezésben és pontban is közel áll egymáshoz a két együttes. Remélem, minőségi NB III-as rangadó lesz, éppen olyan, amilyet megérdemel Szeged közönsége, még ha ezt a találkozót Gyulán is játsszuk.A SZEOL SC sormintája az utóbbi öt meccs alapján: idegenben vereség, otthon győzelem.– Bízom benne, hogy a jobbik arcunkat mutatjuk. Annak viszont nem örülök, hogy éppen a héten változtattak stábot a vasárnapi ellenfelünknél, mert ez a lépés mindig pluszenergiákat, motivációt adhat a játékosoknak – nyilatkozta Siha Zsolt, a SZEOL SC vezetőedzője. – Szerintem nekünk esik a Szeged-GA, emiatt az első negyedóra fontos lehet. A bajnokság elején azt mondtam, meglepetés lenne, ha nem a Szeged-GA nyerné a bajnokságot, és ezt most is tartom. Az esélytelenek nyugalmával szeretnénk pontot, pontokat szerezni – ez már több csapatnak is sikerült. Biztos vagyok abban, hogy nagy taktikai csata is kialakul.A találkozóra a belépés ingyenes, viszont a szurkolók csak regisztráció után léphetnek be a gyulai Grosics akadémia területére.