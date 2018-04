ÉLŐ: Szeged 2011-GA-Soroksár - Gyömbérék érkeztek

Szeged 2011-Grosics Akadémia-Soroksár

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 28. forduló. Gyula, 250 néző. Vezeti: Nagy Róbert (Márkus, Berényi).

Szeged 201-GA: Alekszics - Achim, Farkas M., Tóth G., Gergényi - Coroian, Hegedűs M. - Szabó P., Zsivanovics, Fejős - Zádori. Asszisztens-edző: Goran Kopunovics.

Soroksár: Steer - Fülöp N., Dvorschák, Gyömbér, Valencsik - Huszák, Csillag - Gárdos, Frőlich, Lakatos - Popov. Edző: Lipcsei Péter.



27. perc: több sorokásri szöglet is bekerült a hazai kapu elé, ám szerencsére nem volt belőle baj.



18. perc: a Soroksárt támogatja a szél, de egyelőre nem tud vele mit kezdeni. Viszont az látszik, a makói származású Gyömbér Gábor mennyire párharcerős remek ütemérzékkel.



15. perc: Hegedűs M. elé került a labda a 16-oson belül, ő átvétel utánkifelé tolta azt, majd ballal lőtt, a labda pedig a kapu előtt suhant keresztbe.



10. perc: a néha erős szél alaposan megbolygatja a labda útvonalát - akadt már vicces jelenet...



4. perc: Szabó P. jobb oldali beadása és a szél megzavarja a vendégek védelmét, mentenek a soroksáriak.,



1. perc: a Szeged 2011-GA kezdte a meccset.



Két egykori ferencvárosi kedvenc a két kispadon: a Szeged 2011-GA asszisztens-edzője, Goran Kopunovics és a Soroksár mestere, Lipcsei Péter az 1994-95-ös szezonban együtt küzdött az FTC sikereiért - olyan jól sikerült, hogy bajnokok és kupagyőztesek lettek.



Korábban:



A Szeged 2011-Grosics Akadémia együttese vasárnap 16.30-kor Gyulán, a Grosics akadémián a Soroksár együttesét fogadja.



A hazaiak dorogi pontszerzését még elfogadhatónak is mondhatnánk, hiszen a csapat nem kapott gólt, idegenben pedig jó az iksz. Ám a klub helyzetéből adódóan – a 19., kieső helyen áll a csapat három pontra a bennmaradást érő pozícióktól – minden győzelemre hatalmas szükség lenne. Így a Soroksár ellenire is. A vendégeket erősíti a makói származású Gyömbér Gábor, és a Soroksár a legutóbbi öt meccsén 10 pontot gyűjtött, legutóbb például 2–0-ra megverte a Kazincbarcikát.



A mérkőzésről vasárnap 16.30-tól online tudósítást olvashatnak a delmagyar.hu oldalon.