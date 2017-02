Elődöntőbe jutott az Alabárdos-Szeged

Jegyzőkönyv



Férfi tekecsapat Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó, végeredmény: KK Neumarkt (olasz)–Alabárdos-Szegedi TE 2:6 (3572:3611). A párok: Kiss T.–Karsai L. 1:0 (3:1, 630:608), W. Blaas–Ernyesi R. 0:1 (1:3, 621:645), A. Egger–I. Kovacsics 0:1 (2:2, 605:617), Kovács G.–Márton J. 1:0 (2,5:1,5, 573:538), F. Thaler–Szél T. 0:1 (1:3, 575:620), I. Mayr (G. Righi)–Kiss N. 0:1 (1:3, 568:583). Továbbjutott: a Szeged.

A hazai 6:2 tiszteletet parancsoló volt a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, ám az olasz Neumarkt minden mindegy alapon kezdett: a legjobb három játékosát a visszavágó legelején játszatta. A magyar duó, Kiss Tamás és Kovács Gábor hozta is a csapatpontot, éppen, mint Szegeden, míg az olasz válogatott Wolfgang Blaas a második szettben kellemetlenkedett egy kicsit, de végül Ernyesi Róbert lesimázta a meccset, fontos győzelmet aratva csapatának.A végén Szél Tibor és Kiss Norbert gyorsan megnyerte az esetleges 6:2-es vereség miatt lényeges szetteket, így ha ennyire kapott volna ki a Szeged, a kispontok miatt úgy is továbbjutott volna. Ám nemhogy nem kapott ki, hanem éppen, ahogy otthon, Leifersben is 6:2-re nyert, így kettős győzelemmel került a négyes döntőbe. Az Alabárdos remek játékkal diadalmaskodott, és jutott be ismét a döntőbe.A másik magyar együttes, a Répcelak nagy fegyvertényt hajtott végre, hiszen hazai pályán legyőzte a német Zerbstet 5:3-ra – más kérdés, hogy a vendégek a hazai 6,5:1,5 után idegenben megnyerték az első két párt, ezzel pedig gyorsan lerendezték a párharcot.A szlovákiai Podbrezován április 1-jén és 2-án rendezik a négyes döntőt, a Szeged a horvát Zapresic ellen játssza majd az elődöntőt.A másik ágon a Podbrezova és a Zerbst küzd majd a fináléért.