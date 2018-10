Elődöntős a Szeged: ma 14 órától a Német bamberg az ellenfél

Nem egyszerű – akár így is jellemezhetnénk a bosznia-hercegovinai Szarajevóban zajló férfi tekecsapat Európa-kupa-pályáját. A 14 csapat eredményét végigböngészve kiderül, hogy a 84 eredményből mindössze 14 volt 600 fa feletti. Ebből a végül a selejtezőt élen záró Bambergből öten, a második Mertojak Splitből négyen jutottak a lélektani határ fölé, a maradék ötön osztozott a többi együttes... A legjobb eredményt az osztrák Union Orth an der Donau játékosa, Jiri Vesely érte el a selejtezőben, ám 645 fája ellenére már elbúcsúzott a küzdelmektől.

A Szegedi TE hat játékosa közül egyiknek sem sikerült elérni a 600 fát, ám az eredmények elég egyenletes teljesítményt mutatnak. Ennek köszönhető, hogy a csapat végül bejutott a négy közé – igaz, a negyedik helyen, így ma 14 órától a selejtezőt megnyerő német Bamberg vár rá.



Eredmények



30. férfi tekecsapat Európa-kupa, a selejtező végeredménye: 1. Bamberg (német) 3656, 2. Mertojak Split (horvát) 3623, 3. Partizan Beograd (szerb) 3523, 4. Szegedi TE (Szél Tibor 569, Karsai László 587, Jovan Csalics 586, Danóczy Richárd 579, Brancsek János 586, Loncsárevity Adrián 584) 3491, 5. Union Orth an der Donau (osztrák) 3462, 6. Fugger Sterzing (olasz) 3406 fával. Az elődöntő párosítása, ma, 10 óra: Mertojak Split–Partizan Beograd, 14 óra: Bamberg–Szegedi TE.