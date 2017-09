Először kapott ki a Bordány

A hétvégi program

7. forduló, szombat, 16: Tiszasziget–UTC, HFC II.–SZVSE, Algyő–FK 1899 Szeged, Szentesi Kinizsi–Zsombó, Deszk–Foliaplast–Bordány, Kiskundorozsma–Ásotthalom, Sándorfalva–Csongrád.

Ifjúságiak, A csoport

6. forduló: Csongrád–Algyő 3–1, gsz.: Megyeri, Pauli, Debreceni, ill. Molnár. Zsombó–Kiskundorozsma 2–0,

gsz.: Csikós, Rácz. FK 1899 Szeged–Szentesi Kinizsi 1–3, gsz.: Szerdahelyi, ill. Bertók, Púj. UTC–HFC 0–0. Kistelek–Fábiánsebestyén 2–0, gsz.: Fődi, Csókási. Mindszent–Tiszasziget 3–2, gsz.: Kurucsai, Mihály, Antal, ill. Farkas, Tóth M. Üllés–Deszk 7–5, gsz.: Fábián, Czékus (3), Pekurár (2), Kispál, ill. Lünstedt (3), Benasnoun, Király.

Bordány, 400 néző.Brezovai Zoltán – jól (Lászlai, Böszörményi).: Szűcs M. 7 (Kádár Németh –) – Zvekanov 5, Fodor B. 7, Gajdacsi 5, K. Tóth 5, Culafics 5, Kis L. 5, Bárkányi 5, Malatinszki 5, Kozma 5 (Szabados –), Nagy Torma 5 (Kothencz L. –).Hódi Mihály.: Szabó G. 7 – Rádi 7, Papp Á. 8, Rutai 7,5 (Cene –), Réczi 8 (Mucsi –), Drágity 7, Deák D. 7 (Juhász Á. –), Papp P. 7 (Bálint T. –), Kasza 8, Farkas F. 7,5, Szarvas 7 (Szécsi –).Zámbori Gábor.Gólszerzők: Kasza (71.), Réczi (78.).– A szezon eddigi legrosszabb játékát produkáltuk. Maradtunk a tabella élén, átbeszéljük a hibákat és kijavítjuk őket.– Büszke vagyok a srácokra, örülök, hogy a megbeszélteket teljes mértékben betartva nyertünk.Öt fordulóig volt százszázalékos a Bordány, ezúttal kikapott a negyedik helyre felzárkózó Tiszaszigettől. A Bordány így is maradt a tabella élén, ugyanis az üldöző Csongrád sem tudott nyerni, Algyőn döntetlent ért el. Sőt, a harmadik helyezett SZVSE is pontokat hullajtott, méghozzá nagy meglepetésre az eddig pont nélkül álló Sándorfalva ellen.Zsombó, 150 néző.Nasz Balázs – közepesen (Borsos, Lichtenberger).Rozs 7 – Busa 5 (Zetkó 6), Megyeri 6, Bálint V. 7, Mocsári 6, Kószó 7, Törköly 6, Gyuris 7, Takács J. 6, Rárósi 6 (Németh T. 6), Mihálffy 6.Daru Sándor.Ábrahám 7 – Molnár K. 8, Mészáros A. 7 (Katona 7), Marjanucz 7, Cseh 6,5, Szecskó 7, Ottlik M. 7, Szőke 7, Takács A. 8, Illés T. 7, Géczi 7 (Szabó T. –).Szabó Zsolt.– A csapatom sajnos csak egy ponttal tudta megköszönni a Mercedes Pappas Autóház támogatását. Az eredmény igazságos.– Idegenben mindig jó a döntetlen. Szikrázóan kemény meccsen a végén nekünk volt meccslabdánk, de kihagytuk, ezért meg kellett elégednünk az egy ponttal.Szeged, Kertész utca, 100 néző.Bánáthy János – jól (Kakuk, Bereczki).Nagy 8 – Péczely 7, Zsibrita 7, Laczkó 7, Koncz 10, Gulyás 7, Szilágyi 8, Sós 7, Balogh 7, Szántó 7, Valach 8 (Csonka –).Pálfy Zoltán.Kandó Zs. 4 – Jankelic 5, Kovács L. 5 (Plichta –), Dér 4, Bartyik R. 5,5, Darida 5, Mohácsi 5, Bódai 6,5, Siber 6, Marton Sz. 4,5 (Pálinkó L. 4,5), Rau 7.Vinnai Istvan, Bacsa Béla.Valach (8.), Koncz (50., 11-esből), Szilágyi (88.), ill. Bódai (40., 90.).– Nem kérek elnézést a Vásárhelytől azért, mert sima győzelmet arattunk, és nem játszottuk el az áldozati bárány szerepét.– Ilyen szintű futballpályán nem lenne szabad mérkőzést rendezni. Az ellenfélen kívül a pálya is ellenünk volt, a döntetlent igazságosnak éreztem volna.Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 100 néző.Csöngető Endre – (Barta, Szűcs I.).Kurucsai 6,5 – Imre 8, Mannheim 8 (Rangos –), Dóra 7,5,Zsilák M. 6,5, Zsilák T. 6,5, Hegyesi 6,5 (Kovács B. 6,5), Prontvai 6,5, Heredea 6,5, Lajkó 6,5 (Szélpál P. –), Varga R. 6,5 (Csuka 6,5).Kiss Balázs.Kotvics-Varga 6 – Németh 6, Bagi 6 Juhász 6–2=4, Szeles 6, Légrádi 7, Pölös 7, Kovács N. 7 (Paczali –), Lekrinszki 7, Orovecz 7, Bertók 7 (Debreczeni –).Némethy László.Dóra (54.), Mannheim (85.), Imre (92.), ill. Kovács N. (45.), Juhász Cs. (62.).Juhász Cs. (68.).– Aki hisz a munkában, és tesz is érte, annak előbb-utóbb jön a siker. Gratulálok a csapatomnak.– Sajnálom a csapatomat, mert nem érdemeltünk vereséget, de ilyen a futball. Ezt a hozzáállást várom a következő mérkőzésünkön is, akkor a siker is meglehet.Szőreg, 150 néző.Soós István – jól (Kakuk, Bereczki).Bali 7,5 – Ali 7,5, Harmat 8, Pióker Ti. 7 (Papp B. –), Hevesi 8, Pióker Ta. 7,5, Horváth-Harmat 7, Bányai 7,5, Vörös 7 (Csikós –), Sarnyai 8, Bartos 7 (Néma –).Tóth Tamás.Bata 8 – Varnyú 6, Adamov F. 7–2=5, Gallai 6, Bódi 5 (Kasza –), Gyenes 5, Tóth A. 4 (Huszti 5), Gémes 6, Szalma 6, Adamov Sz. 4 (Bürgés –), Győri 6.Lehota István.Pióker Ta. (7., 88.), Bartos (29.), Vörös (73.).Adamov F. (90.).– Rangadóhoz méltón nyertünk, de van még hova fejlődnünk.– Nem erre számítottunk, de sajnos ezt kaptuk. Készülünk a hétvégi, Bordány elleni mérkőzésre.Szeged, SZVSE-pálya, 150 néző.Bán Bence – jól (Csöngető, Böszörményi).Molnár K. 5 – Bilics 5,5, Nagypál 5,5, Baka 5 (Rózsa D. –), Csamangó T. 7, Hatvani J. 6,5, Csanádi I. 5(Tanács R. –), Péter 5,5, Király D. 7, Nagy Z. 5, Teimel 5.Bodó Attila, Kelemen Balázs.Lippai 6 – Lőrinc 6, Hatvani I. 6, Molnár D. 6, Tóth A. 6, Varga V. 6 (Kálmán –), Visnyei 6 (Varga D. –), Kozma 6, Garamvölgyi 6, Szécsi 6 (Török Gy. 6), Nagy E. 6.Tóth János.Hatvani J. (6.), ill. Visnyei (77.)– Vereséggel felérő döntetlent játszottunk, de ezért csakis magunkat okolhatjuk.– Nem várt helyen szereztük meg az első pontunkat.Csongrád, 300 néző. Vezette: Borbás Bottyán – közepesen (Török, Kovács A.).Oroszi 6,5 – Bodor 6,5, Kiss-Kása 6 (Bartucz 6), Mészáros 6,5, Bagi I. 6 (Maszlag 6), Juhász 6,5 (Borda 6), Molnár Zs. 6 (Lévai 6), Bakos 6, Huszka 6, Budai 6,5, Rácz 6 (Fodor 6).Szűcs Róbert.Siska 7 – Pénzváltó 6, Szélpál 7, Kalapács 7, Daróczi 7, Bella 6 (Kovács 5), Takács R. 7, Csányi 7(Farkas –, Sebők –), Lajkó 7, Táncos 5 (Lovas –), Vékes 5–2=3.Takács Zoltán.Lévai (92.), ill. Vékes (37.).– Végigtámadtuk a meccset, helyzetek sokaságát dolgoztuk ki, de az Algyő kapuját ma Fortuna védte.– Több mint egy félidőt emberhátrányban játszó csapatom dicséretet érdemel. Szervezettségünkés küzdőszellemünk ma példaértékű volt.1. F.-Bordány 6 5 0 1 17 – 7 152. Csongrád 6 4 2 0 16 – 2 143. SZVSE 6 4 1 1 15 – 6 134. Tiszasziget 5 4 0 1 14 – 5 125. Algyő 6 3 1 2 8 – 7 106. UTC 6 3 1 2 8 – 8 107. Ásotthalom 4 3 0 1 9 – 8 98. HFC II. 5 2 0 3 12 – 10 69. Szőreg 6 2 0 4 10 – 11 610. Szentesi Kinizsi 6 2 0 4 8 – 14 611. FK 1899 Szeged 6 1 3 2 8 – 9 612. Zsombó 6 1 1 4 7 – 20 413. Deszk 5 1 0 4 10 – 20 314. Kiskundorozsma 5 0 2 3 3 – 14 215. Sándorfalva 4 0 1 3 4 – 8 1