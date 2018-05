Először lesz főnök a padon Kiss Zsolt - Ma 18 órától: Szedeák-Kaposvár

Kiss Zsolt vezeti ma a Szedeákot. Fotó: Naturtex-SZTE-Szedeák/Faragó Imre

Utoljára játszik otthon a Kosársuli



Egy vagy két meccse van már csak hátra a Vásárhelyi Kosársuli férfi kosárlabdacsapatának a bajnokságból. Ez azon múlik, hogy ma 18.30- tól tudnak-e győzni a Győr ellen a helyosztón a Hódtói Sportcsarnokban. Ha a dunántúliak diadalmaskodnak, akkor behúzzák a második győzelmet is a párharcban, és megszerzik a 13. helyet az NB I B Piros csoportjában, ha viszont hazai siker születik, akkor folytatódik a párharc. Vas Péteréknek ettől függetlenül biztosan ez lesz az utolsó hazai meccsük a szezonban, amelyre a belépés ingyenes.

2016. július 18.: A Szedeák legendás kosárlabdázója, a paksi mezben háromszoros bajnok és kupagyőztes Kiss Zsolt bejelenti visszavonulását, és edzői karrierbe kezd.2017. június 13.: Kinevezik Andjelko Mandics vezetőedző segítőjének, emellett rábízzák az U20-as csapat irányítását.2018. április 22.: A Kolti becenevű szakember megnyeri az U20-as bajnokságot a Szedeákkal, ez a klub utánpótlásának valaha volt legnagyobb sikere.2018. május 12.: Kiss Zsolt először meccsel vezetőedző- ként az NB I A csoportjában.– Valóban gyorsan történnek a dolgok – mondta lapunknak Kiss Zsolt, aki Mandics egymeccses eltiltása miatt kapta meg a vezetőedzői szerepet a ma 18 órakor kezdődő, Kaposvár elleni hazai meccsen. Mandicsot egy hete, az Atomerőmű elleni vereség során küldték el a kispadról a játékvezetők. A középszakasz középházát a tizedik helyen befejező Szedeáknak ez lesz az utolsó találkozója az NB I A csoportos szezonban.– Azért nem leszek egyedül, Simándi Árpi ezúttal is segít majd, ahogyan azt az U20-asoknál megszokhattam. Mivel ez egy új helyzet, Andjelko kérésére az egész héten én irányítottam edzéseket. Különlegességekre nem kell gondolni, egyszerűen többet beszéltem a fiúkkal, mint máskor.Az U20-as bajnokcsapatot egy hete köszöntötték Szegeden – mindössze négy olyan játékos lép majd pályára a Kaposvár ellen (Boltics, Sulovics, Wirth, Kovács Ádám), aki nem volt részese ennek a sikernek.– Nem sok ismeretlen arc lesz az időkéréseknél, az biztos, hiszen nyolc olyan kosárlabdázót nevezünk, akiket az utánpótlásmeccseken amúgy is irányítok. Örülök, hogy ennyi lehetőséget kapnak a szezonban, és annak is, hogy élni tudtak ezzel – fogalmazott Kiss, aki játékosként a pályán a nyugalom szobra volt, edzőszerepben azonban ez nincs mindig így.– Bevallom, nehezebben viselem a feszültséget. A pályán a játékra koncentráltam, elvitte a figyelmemet a meccs, a kispadon ülve viszont ilyen szempontból tehetetlennek érzem magam. De igyekszem fegyelmezett lenni, ígérem– mondta viccesen.Szegedi másodedzőnek lenni egyébként jó előjel: a tavaly ebben a pozícióban dolgozó Milenko Topics azóta már az Euroliga-csapat szerb Crvena zvezda vezetőedzője lett. Megkérdeztük Kiss Zsoltot, hogy vajon jövőre ő is az Euroligában edzősködik-e.– Várom az ajánlatokat – tette hozzá nevetve.6. Pécs 33 18 15 2670 – 2684 0.7737. Zalaegerszeg 32 17 15 2660 – 2606 0.7668. Atomerőmű 32 16 16 2554 – 2567 0.7509. Kaposvár 32 15 17 2573 – 2602 0.73410. Szedeák 33 12 21 2518 – 2574 0.682