Előzött a Szeged

KSI–ContiTech Szeged Diapolo 7–11

(1–4, 1–1, 1–4, 4–2)



Férfi vízilabda OB I, A csoport, 12. forduló. Budapest, Szőnyi úti uszoda, 50 néző. Vezette: Molnár P., Tóth I.

KSI: BÁNYAI (12 védés) – TÓTH 3, Horváth Á. 2, Kardos, Teleki 1, Zerinváry, Lévai. Csere: Hevesi D., Baj 1, Maritz, Balla, Berki, Petrák. Vezetőedző: Horváth János.

ContiTech Szeged Diapolo: MEIXNER (11 védés) – MANHERCZ K. 5, Basara 2, Pellei, Nagy 1, Sedlmayer, Kiss Cs. 1. Csere: Marsi (kapus – 0 védés), VUKICSEVICS 2, Chilkó, Manhercz Á., ILLÉS, Palotás. Vezetőedző: Varga Péter.

Gól – emberelőnyből: 9/2, ill. 9/5.

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1.

Kiállítva (végleg cserével): Sedlmayer.

Sokszor a kötelező meccs a legnehezebb – ezt az egyébként igaz közhelyet nem lehetett használni a KSI-ContiTech Szeged Diapolo OB I-es férfi vízilabda-bajnokira. A Varga-legénység ugyanis úgy kezdett, ahogy kell: erődemonstrációval. Az első másfél percben duplázó Basara után az öt gólig jutó Manhercz Krisztián és a rutinos csapatkapitány, Kiss Csaba is betalált a vendégeknél, így az első negyedben el is dőlt a mérkőzés.A folytatásban mindkét kezdő kapus remekelt – Bányai 52, Meixner pedig 65 százalékos hatékonysággal védett –, de ez a Szegedet nem zavarta abban, hogy hatgólos vezetésre tegyen szert. 9–3-nál már kicsit kiengedtek a Tisza-partiak, de csak támadásban, a védekezés kiváló maradt.A forduló tévés meccsén vasárnap este szurkolni kellett az OSC-nek. Hozta is a papírformát, 16–11-re nyert a Vasas ellen, így utóbbi csapatot megelőzte a Szeged az A csoport tabelláján, harmadik helyen állnak Sedlmayerék. A nagy rangadó pedig szerdán következik: a harmadik helyet az alapszakasz utolsó előtti fordulójában be is lehet biztosítani, hiszen a Szeged a Vasas otthonában vív kulcsfontosságú bajnokit.Szolnok–Debrecen 19–4, OSC–Vasas 16–11.Tatabánya–BVSC 11–12, FTC–Honvéd 11–6, Eger–Miskolc 16–8, UVSE–Kaposvár 12–6.