Elrontott félidő

Makói FC-Budapest Honvéd-MFA II. 1-2 (0-0)

Labdarúgó NB III Közép csoport, 4. forduló. Makó, 400 néző. Vezette: Antal Péter - kiválóan (Molnár, Pogonyi.)

Makó: Garamvölgyi 4 - Grecsó 5, Lászik 5, Zsoldos 6, Tamaskó 5 - Szilágyi N. 5 (Tóth T. 78.), Varga R. 6, Széll K. 5,5 (Podonyi, 83.) - Hatvani 5 (Gémes, 70., 5.5), Babolek 5,5, Busa 5. Edző: Magyar György.

Honvéd II.: Berla - Kovács, Temesvári, Batik, Király Á. - Bamba, Banó-Szabó (Darabont, 75.), Holdampf, Soltész (Horváth R., 84.) - Májer (Király O., 91.), Szendrei. Edző: Pisont István.

Gólszerzők: Gémes (88.), ill. Májer (62., 77.).

Sárga lap: Májer (70.).



Pont nélkül érkezett a Budapest Honvéd második együttese Makóra, azonban a kispesti klubvezetés ezen bizonyára változtatni akart a fordulót követően, ugyanis több, az NB I-es kerethez tartozó labdarúgó is szerepet kapott Pisont István csapatában.



A kezdőben a jelentős élvonalbeli rutinnal bíró SZEOL-nevelés, Batik Bence, valamint a korábbi szegedi játékos, a guineai Bamba Fousseini is helyet kapott. Mindezek ellenére jól kezdett a Makó, Varga Richard és Babolek Zoltán is közel állt a gólhoz, de elmaradt a hazai vezető találat.



A szünet után feljavult a Honvéd II., de a kispesti gólhoz makói hibára is szükség volt, miután egy bedobást követően Májer igazíthatott a labdán, és a rövidbe lőtte azt. Nem sokkal később a saját térfelén adta el a labdát a Makó, ezt pedig ismét Májer használta ki, aki egy kiugratást követően lőtt Garamvölgyi mellett a hazai kapuba, 0-2. A hátralévő bő tíz percben ment előre a Makó, de csak a szépítés jött össze a csereként beállt Gémes Bencének köszönhetően, aki 16 méterről, ballal csavart a vendégek kapujába. A Makó ezzel negyedik meccsén harmadik vereségét szenvedte el.



Magyar György: - Sokat számítottak a vendégek visszajátszói. Az első félidőben irányítottuk a meccset, majd a semmiből kaptunk egy gólt. Döntetlenszagú mérkőzésen a szünet utáni teljesítményünk kevés volt a pontszerzéshez.