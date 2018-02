Első céljuk a harmadosztály: egyesül a Makó Rednecks és a Szeged Sentinels

Németh Márton, a Budapest Cowbells válogatott játékosa – Remélem, hogy az Eagles nyer, unalmas mindig a Patriotsot látni a csúcson. Szoros meccset várok, mert talán a Philadelphiának vana legjobb védőfala, az irányító kivételével minden posztra akad egy klasszisuk. Persze Nick Foles is alkothat nagyot, de ehhez hibátlan stratégia kell az Eaglestől. Nagy kérdés: a New England irányítója, Tom Brady mennyire lesz érinthetetlen? Ha tudnak rá vigyázni, és mindig lesz ideje dobásra, verhetetlen lehet, minden más esetben esélyes az Eagles, pláne, ha még Brady sérült dobókezét is elérik pár alkalommal. – Remélem, hogy az Eagles nyer, unalmas mindig a Patriotsot látni a csúcson. Szoros meccset várok, mert talán a Philadelphiának vana legjobb védőfala, az irányító kivételével minden posztra akad egy klasszisuk. Persze Nick Foles is alkothat nagyot, de ehhez hibátlan stratégia kell az Eaglestől. Nagy kérdés: a New England irányítója, Tom Brady mennyire lesz érinthetetlen? Ha tudnak rá vigyázni, és mindig lesz ideje dobásra, verhetetlen lehet, minden más esetben esélyes az Eagles, pláne, ha még Brady sérült dobókezét is elérik pár alkalommal.

Az amerikai futball Csongrád megyei rajongói a 2000-es évek elején a Szeged Bats együttesében pallérozódtak, ami olyan jól sikerült, hogy több játékos is a magyar válogatott meghatározó alakja lett. A denevérek nagyobb egyesületekhez szerződtek, a Bats megszűnt, de két éve írtunk róla: Szegeden és Makón is alakult egy-egy csapat, hogy kinevelje a térség új generációját.Többek között az infrastruktúra miatt ez cseppet sem egyszerű feladat, de úgy tűnik, révbe érnek. A Makó Rednecks részsikereket ért el, hiszen jó kapcsolatot épített ki a helyi önkormányzattal, engedélyt kaptak az Erdei téri sportpálya használatára, a ContiTech Fluid Sportegyesület pedig egy új szakosztályt alapított az amerikai futball helyi szerelmeseinek.– Ezek a támogatások nagyon sokat jelentenek nekünk, hiszen így már indulhatunk bajnokságban is, ha elegen leszünk. Jelenleg közel negyven fő látogatja az edzéseinket, ötven feletti létszám lenne az ideális – kezdte beszámolóját a makói klub elnöke, Vadlövő Péter. – Ha ez is teljesül, és rendszeresen meccset is rendezhetünk a pályán, semmi akadálya annak, hogy elinduljunk a Divízió 2-ben, ami a magyar harmadosztályú bajnokságnak felel meg.Ahhoz pedig, hogy még sikeresebb legyen a projekt, épp most egyesült a Makó Rednecks és a Szeged Sentinels, a jövőben Makó Guardians néven szerepelnek.– Rendszeresen voltak közös edzéseink, és miután a válogatott szövetségi kapitánya, Grátz Vilmos is ellátogatott hozzánk, döntöttünk az egyesülésről. A szakember velünk végzett munkája megtisztelő volt, két segítőjével három napig tartott nekünk továbbképzést. Azt mondta, hogy helyünk van a harmadosztályban, tehetségeink vannak, és lelkesen végezzük a munkát. Jövőre el is indulnánk a harmadosztályban – árulta el Vadlövő Péter.A csapatnak nemcsak Makón, de Szegeden – a Szabadság téri labdarúgópályán – is szoktak lenni edzéseik, utóbbi helyszínen vasárnaponként 14.30-tól örömmel várják az érdeklődőket – a tréningekről és a csatlakozási lehetőségről a 30/313-5228-as telefonszámon vagy a Makó Rednecks Facebook-oldalának küldött üzenetben lehet.A magyar idő szerint hétfő hajnalban 0.30-kor kezdődő Super Bowl kapcsán megkerestünk egy szegedi játékost, a 2014-ben a magyar élvonal legjobbjának választott Németh Mártont, keretes írásunkban olvashatják előzetes véleményét az NFL nagydöntőjéről.