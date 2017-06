Első felnőtt válogatott meccsén gólt szerzett a MOL-Pick átlövője

– Milyen érzés volt bemutatkozni, sőt gólt szerezni a nagyok között?

– Már az nagy boldogság volt, hogy maradhattam a keretben, és elutazhattam Lettországba. Nem foglalkoztam azzal, hogy a kapitány a szélen számít rám, ugyanúgy örültem ennek a lehetőségnek, mint ha a posztomon kellett volna játszanom. Az pedig, hogy még gólt is szereztem, az egy külön ajándék marad nekem.



– Hetekkel ezelőtt gondolta volna, hogy egyszeres válogatott lesz?

– Nem! Nagyon meglepett, hogy már a múlt héten meghívót kaptam, amikor csak a fiatalok voltak összehívva. Ekkor próbáltam minden edzésen a maximumot nyújtani. Csütörtökön elindultam haza, ekkor jött a telefon, hogy erre a hétre ne tervezzek semmit, jönnöm kell újból. Először fel sem fogtam igazán, hogy mi történik velem, nem is tudtam, hogy kinek mondjam el először ezt a fantasztikus hírt.



– Kik a legnagyobb szurkolói?

– A szüleim! Nagyon sokat köszönhetek nekik. Most próbálok mindent visszaadni a pályán, amit tőlük kaptam.