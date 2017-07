Elsőként a Barcelona érkezik

A 2016/2017-es idényben a negyeddöntőig jutott a MOL-Pick a BL-ben. Ott a későbbi döntős PSG állította meg. Az idei csoportkörben a párizsiak nem, de a fináléban őket legyőző Vardar biztosan jön Szegedre. A szkopjeiekkel tavaly is egy nyolcasban szerepelt a Szeged, így van miért visszavágni. Mindkétszer a macedónok győztek, de talán a hazai vereség az igazán fájó.



Nyáron távozott Szkopjéból Alex Dujshebaev, aki Kielcében apja keze alatt dolgozhat tovább. Helyére a lett óriás, Dainis Kristopans érkezett. Az orosz válogatott balátlövő, Gyereveny visszatért Medvegyibe, míg Angelov kapus visszavonult.



Szeptember harmadik hétvégéjén a katalán sztárcsapat, az FC Barcelona Lassa nyitja az újszegedi sportcsarnokban a BL-idényt. A 2015-ös győztestől a világklasszis jobbátlövő Kiril Lazarov a Pick másik ellenfeléhez, a francia Nantes-hoz igazolt. A Barçával legutóbb két éve játszott a Szeged otthon, akkor óriási csatában 30–28-ra kapott ki.



Az elmúlt évekből kevés csapatra gondol vissza szívesebben a szegedi publikum, mint a Rhein-Neckar Löwenre. A Bundesliga utolsó két idényét megnyerő gárda ellen az utolsó élmény egy 30–24-es idegenbeli siker márciusból, amivel kiharcolták Baloghék, hogy a csoport harmadik helyén végezzenek. A 2015/2016-os szezonban pedig a nyolcaddöntőben kettős győzelemmel múlta felül a MOL-Pick Szeged a Löwent.



Ismét összekerült a Szeged a Zagrebbel. Első győzelmüket 2016-ban éppen a horvát fővárosban szerezték meg Gorbokék, akkor nagy csatában, két góllal nyertek. A szegedi mérkőzés ennél már simább volt, az összeszedett második félidei játék 26–21-es győzelmet hozott akkor.



A legendásan jó horvát utánpótlásra épülő PPD Zagreb új edzővel vág neki az idénynek, és többek között leigazolták a Celjétől a tavaszt kölcsönben Szegeden töltő Urh Kastelicet is, aki a Schaffhausenbe aláíró Stevanovicot váltja a kapuban. Rajta kívül érkezett még Bicanic Chambéryből és Bozic Pavletic a Nexétől a horvát fővárosba.



Legutóbb a 2008/2009-es szezonban találkozott egymással a Szeged és a Wisla Plock. Akkor a Tisza-parti együttes a csoportkörben két sima meccsen legyőzte a lengyeleket. A mostani mérkőzéseknek Dmitri Zsitnyikov ad különös pikantériát, mivel az orosz zseni éppen a Plocktól jött a nyáron.



Az A csoport egyik meglepetéscsapata lehet akár a francia Nantes, amely először szerepel az elitágon, de nem érdemtelenül. Tavaly a legjobb 16 között alaposan megszorongatták a hazai rivális PSG-t. Európa egyik legnagyobb átigazolása is a nevükhöz fűződik: megszerezték a Barcelona világklasszisát, Kiril Lazarovot, valamint a jobbszélre Emonet-t, irányítóba pedig a csurgói Faluvégi Rudolfot.



A Kristianstadot tavaly oda-vissza legyőzték Zubaiék. Sokan csak az új Källmanként becézik Jerry Tollbringet, aki három idény után 21 évesen a Löwen hívószavának nem tudott ellenállni. A montenegrói kapus Simic Melsungenbe távozott, míg Freiman a Bundesliga-2-es Mindentől érkezik.



Komment: Juan Carlos PASTOR, (a MOL-Pick Szeged vezetőedzője):

– A sorsolás hasonlóan alakult a tavalyihoz, hiszen az A és B csoportba kerülő csapatok mindegyike nagy játékerőt képvisel. A saját filozófiánkra, játékunkra kell koncentrálnunk, mérkőzésről mérkőzésre készülünk, így először a Barcelona elleni találkozó lesz a fókuszunkban. A csoportban a lehető legjobb helyezést kell elérnünk, hiszen a kieséses szakaszban kapott ellenfél ereje ettől függ.



Komment: Mario SOSTARIC (a MOL-Pick Szeged játékosa):

– Nehéz csoportba kerültünk, és csakúgy, mint tavaly, idén is remek mérkőzésekre számíthatunk. Az elvárások mindig nagyok, így kétség sem férhet hozzá, minden meccsre maximálisan felkészülünk majd, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Megpróbáljuk a legjobb helyen zárni a csoportunkat.