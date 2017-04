Élsport 40 felett? Lehetséges!

Viszlát, cukor!



„Ne lepődjetek meg, ha a közeljövőben negyven év feletti játékosok húsz pont fölött átlagolnak majd az NBA-ben" – mondta Tőrös Balázs, a Sport TV kosárlabdáért felelős szakértője, aki a Szegedi Tudományegyetem Kommektor-előadásának vendége volt néhány hete. A tavaly visszavonult Ray Allent emelte ki: az észak-amerikai profi kosárlabda- bajnokságot (NBA) kétszer megnyerő, 41 éves játékos pályafutása végéig csúcsformában játszott. Tőrös szerint ezt a táplálkozásának köszönhette: Allen teljesen mellőzte a cukrot, és a paleolit diétát követte.

Miura Kazujosi labdarúgó (balra) 50 évesen is profiként szerepel a japán másodosztályban.

Korrekordot döntött március elején Miura Kazujosi, a japán másodosztályban szereplő Jokohama FC labdarúgója. A csatár 50 évesen és 7 naposan lépett pályára egy bajnokin, ezzel megjavította Sir Stanley Matthews csúcsát. A 2000-ben elhunyt angol játékos 1965-ben 50 évesen és 5 naposan szerepelt a Stoke színeiben, és azóta tartotta a profi futballmeccsekre vonatkozó korrekordot.Csütörtökön pedig a magyar élvonalban szereplő, 108-szoros válogatott Király Gábor jelentette be, hogy 2019-ig meghosszabbította szerződését a Haladással. A nemzeti csapattól a nyáron visszavonuló kapus épp ma ünnepli 41. születésnapját, mégis hosszú távra tervez. Elmondta, egyelőre az sem biztos, hogy ez pályafutása utolsó szerződése. A két hír kapcsán jutott eszünkbe, hogy megkérdezzük a 40 felett is az elithez tartozó Csongrád megyei sportolókat: mi a titkuk?

Kanyó Dénes búvárúszó.

– Tévhit, hogy negyven felett nem űzhető az élsport – mondta a világbajnok szegedi búvárúszó, Kanyó Dénes. A 40 éves sportoló nemrég az egri világkupán szerzett két ezüstöt, nem kérdés, hogy sportágának már most legendás alakja. – Rosszul gondolgozik az, aki azt hiszi, hogy nem lehet megcsinálni. Az idő előrehaladtával egyre magasabb szinten űzi mindenki a saját sportját. Emellett a civilizált világunkban kontraszelekció van: minél „régebbi kiadású" valaki, annál komolyabb képességekkel rendelkezik. Ez egyébként a férfiaknál megfigyelhető a tesztoszteronszintben és a spermaszám hanyatlásában is.Kanyó egyszer azzal magyarázta sikereit: ahogy idősödik, úgy „engedi ki a fékeket" önmagán. Nagy figyelmet fordít a táplálkozására és a környezetére.

Király Gábor futballkapus még ˝csak˝ a 40-et lépték át, ám így is nagy szó, hogy az elithez tartoznak. Fotók: Karnok Csaba, Rangado.hu

– Erőben, állóképességben jobb vagyok, mint húsz évesen, kiaknáztam a potenciáljaimat – tette hozzá.A Floratom Szeged AC Probart asztaliteniszezője, Vitsek Iván 48 évével a legidősebb az magyar mezőnyben azok között, akik valaha egyéni ob-t nyertek.– 1989-ben csapatban nyertem először országos bajnokságot, egyéniben ez 1992- ben jött össze – mesélte. Azóta 25 év eltelt, mégis a magyar élvonal legjobbjainak egyike, százalékos teljesítménye alapján jelenleg a tizenkettedik helyen áll.

Tudta?



Minden idők legidősebb olimpiai bajnoka a svéd Oscar Swahn (képünkön), aki 1912-ben hazájában, Stockholmban sportlövészetben, az egylövetű futó szarvas célra történő lövésben lett csapatban aranyérmes. Ekkor 64 éves és 258 napos volt. Kijutott az 1920-as játékokra is, ahol egyéniben, a kétlövetű futó szarvas célra ezüstérmet szerzett, ezzel 72 évesen és 280 naposan az olimpiai történelem legidősebb éremszerzője lett. A tavalyi riói olimpián a legidősebb győztes az 58 éves brit Nick Skelton volt, aki díjugratásban nyert: hetedik olimpiáján ért fel a csúcsra egyéniben.

Minden idők legidősebb olimpiai bajnoka a svéd Oscar Swahn (képünkön), aki 1912-ben hazájában, Stockholmban sportlövészetben, az egylövetű futó szarvas célra történő lövésben lett csapatban aranyérmes. Ekkor 64 éves és 258 napos volt. Kijutott az 1920-as játékokra is, ahol egyéniben, a kétlövetű futó szarvas célra ezüstérmet szerzett, ezzel 72 évesen és 280 naposan az olimpiai történelem legidősebb éremszerzője lett. A tavalyi riói olimpián a legidősebb győztes az 58 éves brit Nick Skelton volt, aki díjugratásban nyert: hetedik olimpiáján ért fel a csúcsra egyéniben.

– Amikor még mi tanultunk játszani, nagyobb hangsúlyt fektettek a technikára, ráadásul sokkal többen is pingpongoztunk, így csak a legjobbak tudtak kitűnni – mondta. – Egész életemben profi asztaliteniszező voltam, harminchét éves koromig napi kettőt edzettem, heti négy ma is összejön, és sérülékeny sem voltam soha. Egy eredménytelen időszak közben szoktam arra gondolni, hogy minek kell már ez nekem, de aztán mindig találok motivációt. Nem is gondolok a visszavonulásra: két év múlva hazánk rendezi a veterán Európa-bajnokságot, azt nagyon meg akarom nyerni – tette hozzá.Miura Kazujosi labdarúgó 50 évesen is profiként szerepel a japán másodosztályban. Kanyó Dénes búvárúszó és Király Gábor futballkapus még ˝csak˝ a 40-et lépték át, ám így is nagy szó, hogy az elithez tartoznak. Fotók: Karnok Csaba, Rangado.hu