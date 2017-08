Elstartol az új Pick-idény: a héten két bajnokit is játszik a csapat

A közelmúltban elhunyt Pióker Sándor emlékére játszik holnap a csapat.

Kezdődik az idény! A héten két bajnokit is játszik a K&H férfiligában a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Holnap 18 órakor a Ceglédet, pénteken szintén 18 órakor az Egert fogadja Juan Carlos Pastor együttese.Az első bajnokit Pióker Sándor emlékére ajánlotta fel a klub, a belépő 500 forintba kerül. Arra kérnek mindenkit, hogy időben érkezzen, és a kezdés előtt együtt emlékezzenek a csapat gyúrójára.

Jól hangolt a Pick, előbb Ausztriában, majd a vajdasági Magyakanizsán nyert meg egy-egy tornát. Szerencsére minden játékos egészséges, így Pastor mester a legerősebb keretből nevezhet 16 játékost a meccsre.Idén is 12 csapat szerepel az NB I-ben. A 22. meccs végén az első két helyezett csapat oda-vissza vágós rendszerben dönt a bajnoki címről, az elmúlt szezon is hasonlóan zajlott, nem változott a lebonyolítás.A két újonc a Ferencváros és a Dabas, ez valahol még szerencse is, hiszen két közelben lévő település csapata jutott fel.A szeptember nemcsak a hazai meccsekről szól, hiszen beindul a VELUX EHF Bajnokok Ligája is.Előbb Franciaországban, Nantes-ban, majd Horvátországban, Zágrábban lép pályára a Szeged. Az első komoly rangadót jövő csütörtökön (szeptember 7., 18 óra) vívja a Pick, ekkor a Tatabánya érkezik a sportcsarnokba.A holnapi első bajnoki két játékosnak mindenképpen emlékezetes marad: Dimitrij Zsitnyikov és Stefan Sigurmannsson első NB I-es meccsét játssza Pick-mezben.A premierről a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.