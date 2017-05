Eltűnt a különbség a Szeol SC és a Zalaegerszeg között, mégis kikapott a Szeol

Zalaegerszeg–SZEOL SC 1–0 (1–0)

Labdarúgó NB II, 34. forduló. Zalaegerszeg, 400 néző. Vezette: Kovács Gergely – gyengén (Takács G., Szécsényi).

Zalaegerszeg: Szappanos – Króner, Kovács G. (Angyal, 76.), Forgács, Deutsch – Kretz (Bedi, 10.), Polényi – Szatmári I., Nagy T. (Oláh B., 64.), Babati – Bobál G. Vezetőedző: Csató Sándor.

SZEOL SC: Prokop 7 – Ikonomu 7, Vágó L. 7, Gál 7 – Nagy R. 7, Lévai 7, Mendebaba 5 (Puskás –, 67.), Búrány 7 (Rácz L. –, 70.), Harsányi 6 (Beretka –, 61.) – Kéri 7 – Mihály 7. Vezetőedző: Zoran Kuntics.

Gólszerző: Bedi (31.).

Sárga lap: Bedi (42.), ill. Kéri (87.), Vágó L. (87.).



A 34. fordulóban a hazaiak a 31. percben szereztek vezetést, és ugyan Kéri indításából Mihály nagyon közel állt ahhoz, hogy a második félidő közepén egyenlítsen, ám ziccerben Szappanos kivédte a helyzetét. Előtte a szegediek vitattak egy 11-es helyzetet is, illetve Lévai fejesét védte a zalai kapus.



Zoran Kuntics: – A tavaszi meccsek hetven százalékán sikerült eltüntetni a helyezésbeli különbségeket. Ez most is így történt, azzal a különbséggel, hogy támadófutballt játszottunk, akadtak helyzeteink, hátul pedig fegyelmezettek voltunk. Mégis a zalaiak szereztek gólt... Nagyon sajnálom a fiúkat, a hazaiak nem érdemeltek győzelmet, de rossz játékkal tudtak nyerni.