Elutasították a Pick óvását

Marad a 18–18-as végeredmény, elutasította a fegyelmi bizottság a MOL-Pick Szeged óvását, első fokon nem adott helyt a szegedieknek, akik több felvétellel is bizonyították, hogy játékvezetői műhiba történt a Tatabánya ellen lejátszott (2016. december 16.) NB I-es bajnoki meccsen.



Érdekes dolog az óvás, hiszen nagyon sokszor meglepetéssel szolgál, különösen, ha az indoklást nézzük.



Most is másfél óráig tartott tanácskozás, a MOL-Picket Szögi Nándor operatív igazgató és Marko Krivokapics másodedző képviselte. A másfél órás megbeszélésen többször is elhangzott, hogy a szegedi csapatnak igaza van, de nem bizonyítható, hogy a játékvezetők megváltoztatták volna az ítéletüket, és az sem, hogy bármelyikük is ítélt volna a kérdéses szituációban valamit.



Mi történt? Az utolsó másodpercekben egyenlített a Bányász, Sego kapus előredobta a labdát, Thiagus Petrus a kezdőkörbe lépett, a játékvezetők jelt adtak a kezdésre, amikor a hazai játékosok közül ketten is akadályozták a dobásban a brazil légióst. Az új szabály szerint ezért azonnali kizárás (kék lap) és hétméteres járt volna a Szegednek. Ez viszont elmaradt.



A Pick hiába vitt három felvételt, mégsem tudta bebizonyítani az igazát, pedig jól látszik, hogy Andorka játékvezető a hátsó zsebében a lapért nyúl, miközben Matics edző a pálya közepén a játékosaival veszekszik, hogy miért követték el a szabálytalanságot. Ezek után lefújták a meccset, a Pick másnap alaposan kielemezte az esetet, majd december 19-én beadta az óvást.



Lesz-e a folytatása az ügynek? A szegedi együttes még gondolkodik, hogy van értelme megtámadni a döntést, hiszen ezen a megbeszélésen még az is elhangzott, hogy nehéz meghatározni, hogy mi a játékvezetői műhiba.