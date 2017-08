Élvonalban akarnak maradni: 11 fiatal tehetség érkezésével teljesen kicserélődött a ContiTech Szeged Diapolo

Ahogy Varga Péter, a ContiTech Szeged Diapolo vezetőedzője fogalmazott: a város OB I-es férfi vízilabdacsapatának felnőttkeretébe a szélrózsa minden irányából érkeztek új játékosok. Összesen tizenegy fiatalt igazoltak a már ismerős Molnár Dávid (24 éves) és Zsigri Bence (22) mellé.Center pozícióba a magyar állampolgársággal is rendelkező szerb Vladimir Micskics (19) a Ferencváros utánpótlásától érkezett, Fodor Richárd (19) pedig az előző szezonban a Vasas OB II-es és ifjúsági együttesében lőtt összesen 92 gólt. A két bekk a Szentesen már OB I-es tapasztalatokat szerző Farkas Kristóf (19) és az OB I/B-s EKF-től érkező Baróthy Miklós (25) lesz.Kapás oldalon a Honvédban kevés lehetőséget kapó, az előző OB I/B-s szezonban 54 alkalommal eredményes Korbán Richárd (19) szeretne bizonyítani, ahogy a második vonalban az ASI színeiben 56 találatot jegyző Szilvasán Patrik (22) és a Ferencvárostól jó ajánlólevéllel érkező Irmes Márton (19) is, utóbbi sportoló pár alkalommal kipróbálhatta magát az élvonalban.A jobb oldalra a szintén OB I-es tapasztalatokkal bíró Berki Richárd (20) jött a KSI-től, a női felnőttválogatott másodedzőjeként is dolgozó Tóth László ajánlásával Sikter Richárd (23) az OSC-től és Szilvasán Bence (17) Nagyváradról – utóbbi pólós az egyetlen balkezes a keretben. Az első edzéseket egyedül a KSI-től elcsábított Leposa Gábor (19) nem látogatja, pihenőt kapott erre a hétre, hiszen a nyár első felét végigedzette a juniorválogatottal.Mellettük még hat nevet kell megemlíteni, hiszen a Tisza-parti egyesület figyel rá, hogy utánpótlásából is kapjanak OB I-es játéklehetőséget a tehetségek. Gyakran lesznek ott a felnőttedzéseken, és adott esetben élvonalban is bevetnek majd három serdülő (Mekkel Máté, Almási György, Börcsök Milán) és három ifjúsági korú (Szepes Áron, Rácz-Fodor Balázs, Holka Dániel) pólóst.– Az előttünk álló szezonban a biztos bennmaradás kiharcolása a cél – jelentette ki Varga Péter a csapat keddi sajtótájékoztatóján. – Ehhez a részemről és a szurkolóktól is türelemre lesz szükség, hiszen fiatal a keret. Kemény munkával egy szerethető csapatot akarunk összehozni. A helyzetünk viszont nem könnyű, amíg az újszegedi sportuszodát felújítják, a tréningeket a Partfürdőn tartjuk, de vannak Maty-éri úszóedzések, kedden közösségépítő futballal kezdtünk hangolni a szezonra. A SZIN idején idegenbeli edzőmérkőzéseket kell beiktatni. A bajnokság második felére érhet be igazán a munka gyümölcse – véli a szakember.Előfordulhat, hogy a szezon első felében több bajnoki pályaválasztási jogát cserélni kell, így tavasszal több hazai mérkőzés lehet. A játékosok többsége egyetemen és főiskolán tanul Szegeden, így több évig is nyugodtan építhet rájuk a klub.