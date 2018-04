Emlékezés a legendás Pozsgay Zsoltra

Segített is, háromszor volt kedvenc városának az edzője. Egriként szegedi mesterré vált.



Bátran nyúlt a fiatalokhoz, dobta őket a mély vízbe. Ők pedig éltek a lehetőséggel, tűzbe mentek a trénerükért. Jöttek is a sikerek. 1990-ben a klub történetében először szerzett érmet a csapat az OB I-ben. Bronzérmes lett. 1996 volt a csúcsidény. A fiatalok megnyerték a Komjádi-kupát, a nagyok pedig bejutottak a LEN-kupa döntőjébe, ahol végül másodikok lettek. Csoda volt ez az időszak. Ezután dolgozott több helyen, külföldön is kipróbálta magát, de amikor nagy baj volt, akkor jött és segített. Az 1999–2000-es idényben visszavezette a másodosztályból a legjobbak közé szeretett csapatát.



Ez a szeretet őt is körülvette. Mindenki rajongott érte. Ő egy ilyen ember volt, nagy szívvel, jóindulattal.



Pozsgay Zsolt, a legendás szegedi vízilabdaedző ma lenne 70 éves. Tizenegy éve nincs köztünk, de az emléke örökre megmarad nekünk.