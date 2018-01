Emlékezetes volt az első siker Zsombón

Nehezen indult a szezon a megyeegy abszolút újoncánál, azonban négy vereséget követően az ötödik fordulóban, az FK Szeged ellen szerezte meg első pontjait, első győzelmét a Zsombó SE. A fennállása során a megyei I. osztályban még soha nem szerepelt együttes ezt követően lendületbe jött, és egy ötmeccses veretlen szériát épített ki, amit viszont csúnyán zárt le, hiszen a HFC II. hetet, majd a következő játéknapon a Tiszasziget nyolcat szórt a Zsombónak - beállítva ezzel az ősz legnagyobb arányú győzelmét. A zsombóiaknak a védekezéssel akadtak gondjaik, hiszen csupán a Kiskundorozsma elleni 0-0 alkalmával maradt érintetlen a hálójuk, viszont ahogy a klub elnöke is kihangsúlyozta, közel sem uralkodik rossz hangulat a csapat öltözőjében az őszi tizenharmadik hely ellenére.



- Ha az utolsó mérkőzést megnyerjük Szőregen, most a kilencedik helyen állnánk. Tetszett a játékosoknak az őszi szezon, bár a végére sajnos elfogytunk, e miatt szeretnénk igazolni a télen. Az első győzelem történelmi volt, eltettük a csapatkapitányi karszalagot emlékbe. - mondta lapunknak a Zsombó őszi idényéről Mihálffy Zsolt, a Zsombó elnöke, aki Daru Sándorral közösen irányítja a felnőtt együttest. Az erősítéssel kapcsolatban elmondta, a legutóbb a SZVSE-ben futballozó, 22 éves Molnár Bertalan csatlakozhat a csapathoz, aki jó viszonyt ápol a zsombói csapat tagjaival, így merülhetett fel, hogy Zsombóra szerződjön. Bár több csapat is környékezi a keret tagjait, egyelőre Szalai Valentin hagyta el a csapatot, aki visszatért Üllésre.



A klub elnöke nem fogalmazott meg vérmes célokat a szezon rajtja előtt sem, akkor csak annyit mondott, szeretné, ha jól éreznék magukat a csapat tagjai a pályán. Az ősz során több fiatal, saját nevelésű labdarúgó is pályára léphetett a megyei I. osztályban, de mint Mihálffy Zsolt elmondta, ők nem csupán kényszerűségből játszottak. - Rájuk szükség van az ifjúsági csapatnál is, ahol létszámgondokkal küzdünk. A 2003-asoknál már sokan vagyunk, de az ifiknél még nem, szívesen játszatnánk több fiatalt, de egyelőre ezt nem tudjuk kivitelezni. Továbbra is ez a célunk, focizzunk jót a megyeegyben, bár a játékosok kicsit többet akarnak már, szeretnének bennmaradni, de részünkről csak az az elvárás, hogy adják mindig a maximumot. - tette hozzá a klubelnök.



A csapat január 23-án kezdi meg a felkészülését a tavaszi idényre, a szünet alatt a játékosok pihenőjüket töltötték, kispályás tornákon sem vettek részt nagy mértékben. Az Újév-Szkítasport kupa mellett a Téli Bajnokságban, Mórahalmon lejátszott meccsekkel készül a csapat a tavaszi idényre, ahol a Balástyával, a Bordánnyal és a Móravárosi Kinizsivel fog találkozni.