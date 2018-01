Férfi vízilabda OB I, B csoport, 10. forduló. Szeged, 50 néző.Molnár P., Homonnai.Molnár (1 védés) – Fodor 1, Szilvasán P. 1, Baróthy, Irmes 1, Sikter, Vidovics. Csere: Leposa (kapus, 6 védés), Berki, Zsigri, Mekkel, Holka, Börcsök, Korbán.Varga Péter.Decker A. (4 védés) – MANHERCZ Á. 2, SZÍVÓS 5, Simon R. 1, Balakirev 2, Illés, GYÁRFÁS 3. Csere: Duvnjak (kapus, 8 védés), Simon A. 1, Kiss, IRMES 2, VAD 2, Hertzka 1, Tóth 1.Vad Lajos.7/2, ill. 8/3.1/0, ill. 2/2.– Átérzem kollégám helyzetét, korábban én is jártam hasonló cipőben – ezt Vad Lajos, a Honvéd trénere nyilatkozta a ContiTech Szeged–Honvéd OB I-es mérkőzés után, ami érthető, hiszen a szakember sem számíthatott rá, hogy az újszegedi sportuszodában együttese 17 góllal lesz jobb a hazaiaknál.Mindössze három találatot jegyzett a Szeged, a második negyed közepén talált be először a Tisza-parti együttes, amely motivált ellenfelet kapott. Szivósék azzal tisztelték meg a vendéglátót, hogy kihozták magukból a maximumot, de Varga Péter vezetőedző nyilatkozatából is egyértelmű, hogy a szegediekről ezt nem lehetett elmondani.Egyetlen öröm az ürömben, hogy nem az ilyen mérkőzéseket kell hozni, hanem majd a rájátszás – vélhetően osztályozó – találkozóit. Azokra a derbikre viszont nem árt önbizalmat szerezni, az ilyen találkozók ebben pedig nem segítenek, főleg egy olyan rangadó előtt, ami szombaton vár Szilvasánékra: a Szentest fogadják. Ennél már csak jobb jöhet...– Példa nélküli a lélektelen, akaratgyenge játékunk. Borzasztó ilyet megélni.