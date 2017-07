Ennyit jelent a hazai pálya: kiválóan szerepeltek a szegediek a sárkányhajó Eb-n - galéria

A tűző napsütésben reggel nyolctól késő délutánig tartottak a szegedi sárkányhajó-Európa-bajnokság küzdelmei négy napon át a Maty-éren. Már ezek alapján is elismerésre méltót produkáltak a résztvevők, ha pedig az eredményeket nézzük, csak felsőfokban beszélhetünk a nemzetek mezőnyében a magyar, a klubok között pedig a szegedi hajókról.Nézzük az összegzést: a két hajótípusban (10 és 20 üléses), a három távon (200, 500 és 2000 méter), a három kategóriában (mix, férfiak, nők) és a két korcsoportban (felnőttek, mastersek) a magyar hajók a négy nap alatt 9 arany-, 4 ezüst- és 12 bronzérmet szereztek.A klubversenyben pedig tarolt a Szegedi Sárkányhajó Klub, a mérlegük: 9 arany- és 2 bronzérem, míg a Hidragén Szegednek 4 bronzérem jutott.– Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy a 2015-ös olaszországi termést elérjük – mondta Balaicz Tibor, a Szegedi Sárkányhajó Klub elnöke, csapatkapitánya.– Ám az akkori nyolchoz képest most a 12 számból 9 alkalommal mi nyertünk. Lehet, hogy ennyit jelent a hazai víz... Meg persze a szerencse is, hiszen háromszor is csak két, egyszer pedig hat tizedmásodperccel nyertünk. Kijött a lépés, a csapat fegyelmezett volt, hárman, Bodrogi Márta, Papp Renáta, a dobos, Maróti Edit mind a kilenc aranyban tevékeny részt vállalt.10 üléses hajók, 500 m, felnőttek, férfiak: 4. Magyarország; nők: 3. Magyarország;mix: 2. Magyarország. Mastersek, férfiak: 3. Magyarország; nők: 1. Magyarország;mix: 4. Magyarország. 20 üléses hajók, 500 m, felnőttek, mix: 3. Magyarország; férfiak: 3. Magyarország;Mastersek, mix: 1. Magyarország; férfiak: 2. Magyarország. 10 üléses hajók, 2000 m,felnőttek, nők: 3. Magyarország; férfiak: 3. Magyarország.Mastersek, férfiak: 3. Magyarország; nők: 2. Magyarország.10 üléses hajók, 500 m, felnőttek, mix: 1. Szegedi Sárkányhajó Klub, 6. Hidragén Szeged; nők: 1. Szegedi Sárkányhajó Egyesület, 3. Hidragén Szeged; férfiak: 6. Szegedi Sárkányhajó Klub.20 üléses hajók, 500 m, felnőttek, mix: 1. Szegedi Sárkányhajó Klub, 4. Hidragén Szeged.10 üléses hajók, 2000 m, felnőttek, nők: 1. Szegedi Sárkányhajó Klub, 3. Hidragén Szeged; férfiak: 3. Szegedi Sárkányhajó Klub, 5. Hidragén Szeged, 11. Szegedi Vízisport Egyesület.