Épül az összefogás piramisa: a Szeged 2011 lett a kecskeméti futballrégió alközpontja

Sok gyerekből lesz egy tehetség. A kiskundorozsmai tornán volt kiket megfigyelni. Fotó: Szeged 2011

Összefogás. A szegedi labdarúgás múltjában ez a szó nem igazán létezett. Talán majd most – gondolhatjuk, de ehhez a Magyar Labdarúgó-szövetség beavatkozása is szükséges lehet.Az MLSZ ugyanis 2017. január 1-jétől új utánpótlás-koncepciót vezetett be, amelyben 12 régióközpontot (A szint) nevezett ki. Joggal várhattuk, hogy Szeged az egyik ilyen bázis lesz, ám nem így történt: a környező megyékből Kecskemét és Békéscsaba kapta meg ezt a feladatot. Szegednek az alközponti (B szint) szerep jutott, ám a tervek alapján ebből a pozícióból is lehet nagyot alkotni.

A kecskeméti régióhoz így Cegléd, Szolnok, Kiskunhalas és Baja mellett a Szeged 2011 Kft. tartozik mint alközpont. A Szeged 2011 az összefogás szellemében együttműködési megállapodásokat kötött hat egyesülettel (C szint): a Rendőr TE és az SZVSE feladata a tömegesítés, e két klub felmenője a versenysportban a DAFC, illetve a Tápé-Főnix UPLSC és az Universitas SE szintén a tömegesítéssel foglalkozik, a jobbak pedig az FK 1899 Szegedbe kerülhetnek.

– A toborzás után már csak azok a játékosok kerülhetnek a Szeged 2011-be, akik kimondottan tehetségesek – nyilatkozta az alközpontvezető Majó Ádám (30), aki dolgozott Makón és Apátfalván, illetve a Szeged 2011 U17-es együttesét irányítja Hadár Attilával közösen. – Ezek a klubok 12–13 éves korig nevelik a gyerekeket a saját elképzeléseik, de közös klubfilozófiai szempontok szerint. Utána következik az egészséges fel-, illetve visszafelé áramlás a Szeged 2011 NB I-ben szereplő U12-es, U13- as, U14-es és U15-ös korosztályaihoz. Szeretnénk itt tartani a tehetségeket, hogy ne akarjanak elmenni a városból, hanem szegedi szurkolók előtt szegedi stadionban futballozzanak akár az NB I-ben is. Elkezdődött valami, ami az MLSZ által koordinált, működtetett program. A pozitív visszajelzések azt mutatják, végre az összefogás jellemezheti a szegedi labdarúgást.Vannak, akik továbbra is a saját útjukat járják, ám az összefogás szó végre megjelent a hosszú távú szegedi futballjövőben.