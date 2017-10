Érdemes eltenni a tabellát: második helyen áll a szezont remekül kezdő Naturtex-SZTE-Szedeák

Minden labdáért megküzdöttek a Szedeák játékosai. Itt éppen Révész Ádám (balra) és Vágvölgyi Ákos. Fotó: Kuklis István

Most kellene lefújni a bajnokságot!A férfi kosárlabda NB I A csoportját remekül kezdő Naturtex-SZTE-Szedeák a második helyen áll a tabellán, ehhez a magassághoz azért nem szokhattak hozzá a szegediek – érdemes eltenni, kivágni, lelaminálni a tabellát.A debreceni siker után a Zalaegerszeg ellen is kiváló védekezéssel nyert Andjelko Mandics együttese, ez pedig bizakodásra adhat okot – elszállni nem szabad, de ez nem is fenyegeti a gárdát.A szerb mester kiemelte: továbbra is „underdogként", azaz esélytelenként tekint csapatára a bajnokikon, mert eza hozzáállás hozhatja meg az eredményeket. Továbbá hozzátette, a filozófiája szerint a védekezés nyeri a meccseket, hiszen ha egy csapat jól védekezik, bátrabban tud majd támadni, mert az elöl elkövetett hibákat hátul ki tudják javítani. Mandics mondandóját igazolja, hogy az első két fordulóban összesen 75 lepattanót szedett a csapat, és hogy a Naturtex kapta a második legkevesebb pontot, 134-et, a Kecskemét 133-mal vezeti ezt a rangsort.

Kicsit elemezve a tabellát és az eddigi eredményeket, látszik, sok furcsasággal indult az év. A bajnoki címvédő Alba Fehérvár például tükörsima meccsen 94–66-ra kikapott a tavalyi ezüstérmes Falco ellen, míg a csak a Vasas visszalépésének köszönhetően bent maradó MAFC nyert Sopronban, majd csupán két ponttal kapott ki Körmenden. Az Atomerőmű pedig azután, hogy 84–68-ra legyőzte a Falcót, 87–69-re kikapott az újonc Debrecentől.– Természetesen örülünk a Zalaegerszeg elleni győzelemnek, főleg azért, amilyen játékkal el tudtuk azt érni. Mindent megvalósítottunk, amit elterveztünk, a védekezésünk nagyon rendben volt, olykor pedig a támadójáték is működött. Így sokkal nyugodtabban mehetünk szerdán Pécsre – fogalmazott Révész Ádám, a Szedeák saját nevelésű magasembere.A Naturtex holnap 18 órakor kezd Pécsett – a hazaiak eddig kikaptak a Szolnoktól hazai pályán, majd egy ponttal nyertek Kecskeméten.1. Szolnok 2 2 0 177 – 136 1.0002. Szedeák 2 2 0 165 – 134 1.0003. Körmend 2 2 0 154 – 138 1.0004. Kaposvár 1 1 0 76 – 67 1.0005. Kecskemét 2 1 1 163 – 133 0.7506. Falco 2 1 1 162 – 150 0.7507. Debrecen 2 1 1 153 – 147 0.7508. MAFC 2 1 1 137 – 138 0.7509. Atomerőmű 2 1 1 153 – 155 0.75010. Pécs 2 1 1 145 – 163 0.75011. Jászberény 2 0 2 138 – 161 0.50012. Sopron 2 0 2 133 – 156 0.50013. Alba Fehérvár 1 0 1 66 – 94 0.50014. Zalaegerszeg 2 0 2 128 – 178 0.500