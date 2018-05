Érem nélkül is csillog az Szegedi RSE

A Szegedi RSE fiú mini csapata kilencedik lett. Fotó: Török János

A lila iskolában tartott fináléról Dávid Tibort kérdeztük, aki a Szegedi RSE ügyei mellett a honi szövetség felkérésére az egész bajnokságot is végig koordinálta, munkáját pedig külön elismerték az érmek átadásakor.– Jólesett az elismerés, de ez nem csak engem illet, hiszen Hegedűs Tamás és Bondor Tamás is sokat segített. Rengeteg energiát öltünk a bajnokság lebonyolításába, mert szerintem a sportág jövője szempontjából ez a legfontosabb korosztály. Ebben az életszakaszban lehet leginkább megalapozni a következő generáció tudását – véli Dávid Tibor.A szakember értékelte az elért eredményeket is, amelyeknél jobbat terveztek mindkét nem esetében, de a klub így is büszke lehet.– Amikor a lányok az első nap végén nem jutottak a legjobb négy közé, mindannyian zokogtak. Másnap viszont megmutatták, milyen sportemberek, és végig egymásért küzdöttek, élvezték a torna minden pillanatát, nagyon büszkék voltunk a példamutató hozzáállásukra. Az éremnél is többet nyertünk: egy fantasztikus csapategységet – mondta a tréner, majd kitért a fiúk versenyére is. – Ők is csalódottak voltak pár eredmény miatt, és mivel egy nap alatt pörgött le az ob-döntő, nem is volt idejük ezen túltenni magukat, de így is becsülettel küzdöttek – nyilatkozta a 250 gyerekkel foglalkozó Szegedi RSE ügyvezetője.Mányai Maja, Nagy-Hegyesi Réka, Verebes Dorina, Simon Lili, Vincze Dorka, Pap Kata, Baksa Panna, Békési Dóra, Bodó Dorina, Makai Emma, Sojnóczky Sára, Paksi Kitti, Kiss Nóra, edzők: Dávid Tibor, Váradi Zoltán.Papp Zsolt, Elek Botond, Vörös Szabolcs, Bálint Ákos, Pintér Barnabás, Apáti Márk, Pintér Gergely, Lázár Balázs, Tápai Bendegúz, Pálinkó Máté, Fitor Patrick, Mikle-Baráth Milán, edzők: Honti Szilárd, Kovács Zoltán.