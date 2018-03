Erre gondoltunk, srácok!

4,55 – a Kaposvár elleni találkozóig ez volt a ContiTech Szeged meccsenkénti gólátlaga a férfi vízilabda OB I jelenlegi szezonjában, így szombaton nagyot néztünk: feléledt a Tisza-partiak támadójátéka, és 11 gólig jutottak egy olyan csapat ellen, amely hajszálnyira volt attól, hogy a felsőházban vívjon rangadókat.Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 10–3-as vendégvezetésnél kezdtek feljönni a hazaiak, és a somogyiak mestere, Berta József is hangsúlyozta, hogy a hibáikból élt a Szeged – de legalább élt velük. De még hogyan!Láttunk megúszásgólokat, végre erős lövéseket, egy svédcsavarból (!) született találatot is – ezért Korbán Richárd nagy tapsot kapott –, és úgy egyáltalán: igazi vízilabdaderbit, olykor remek hangulattal, annak ellenére is, hogy az UVSE elleni vereség miatt érezhetően megcsappant a nézőszám.Persze bosszantó hibák most is előfordultak, de összességében elmondható: ehhez hasonló játékra és akaratra vágytunk az UVSE ellen is.– Mondtam, hogy az erős kezdés megbosszulja magát – mondta viccelődve egy néző, hiszen pár perc után 3–1-re vezetett a Szeged, aztán helyreállt ugyan a világ rendje, a papírforma viszont nem érvényesült, már ami a várható különbséget illeti. A múlt heti kiállítása miatt eltiltott vezetőedző, Varga Péter is elégedetten bólintott néhány szegedi megmozdulás láttán.Nemcsak a hazai gólok száma, de Molnár Dávid szereplése is meglepett minket, hiszen a kapus ezúttal mezőnyben jutott szerephez. Nem ez volt az első ilyen alkalom, korábban ha sok volt a hiányzó, kapott már ilyen lehetőséget a hálóőr. Ezúttal is védekezésben, bekként szerepelt, és – ahhoz képest, hogy nem is ez a posztja – egész jól tartotta a támadókat.Külön dicséret illeti még Börcsök Milánt, aki egy ideje bizonyítja: saját nevelésű tehetségként helye van egy OB I-es csapatban. Hozzá hasonló játékosok is kellenének még a hátországból, na és persze egy-két rutinosabb pólós, hiszen az exszegedi Vindisch Ferenc teljesítményét látva irigykedtünk a kaposváriak keretére.– Jól kezdtünk, de amikor elment az ellenfél, remekül jöttünk vissza a mérkőzésbe, több részsikerrel, mint amit az eddigi találkozókon elkönyvelhettünk. Örülök, hogy mindez annak ellenére sikerült, hogy három hiányzónk volt, majd egy játékosunk még a meccs elején megsérült.