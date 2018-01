Erre lehet építeni - helytállt a Szeged az Eger ellen

ContiTech Szeged–Eger

4–16

(0–3, 2–3, 1–4, 1–6)



Férfi vízilabda OB I, B csoport, 12. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 100 néző. Vezette: Petik, Bene.

ContiTech Szeged: MOLNÁR (7 védés) – Baróthy, Berki, Sikter, IRMES 2, Szilvasán P. 1, Fodor. Csere: Leposa (kapus, 3 védés), Zsigri, Börcsök 1, MICSKICS, Holka, Korbán, Mekkel. Vezetőedző: Varga Péter.



Eger: Csiszár (6 védés) – RASOVICS 5, HOSNYÁNSZKY 2, Kovács 1, CSUCSKOVICS 3, Vlahopulosz 1, Bedő. Csere: Biros B., Kürti, AVRAMOVICS 2, Magyar 1, Decker Á. 1. Vezetőedző: Dabrowski Norbert.



Gól – emberelőnyből: 5/0, ill. 5/3.

Ötméteresből: 2/2, ill. 1/1.

Kipontozódott: Kürti.

Kiállítva – cserével végleg: Zsigri.

A férfi vízilabda OB I 12. fordulójában a ContiTech Szeged 4–16-os vereséget szenvedett hazai pályán az Egertől. Nem gondoltuk, hogy a második negyedben 1–4-nél kétszer is tapsolunk és szurkolunk, hogy szorossá váljon a meccs: az első ziccer kimaradt, Irmes viszont bevágta az ötméterest, ha mindkét helyzetet gólra váltják, 3–4 is lehetett volna a részeredmény.Látszott, hogy a hazaiakat feldobta a Metalcom-Szentes elleni megyei derbi, hiszen azon a találkozón bőven akadtak pozitívumok, és most összeszedetten játszottak a klasszis ellenféllel. A félidőben lecserélt Molnár Dávid remek védésekkel, társai ügyes labdaszerzésekkel hívták fel magukra a figyelmet Hosnyánszkyék ellen. Többször ugyan nem volt már szoros az eredmény, de remekül helytállt a Szeged.Érdekes, hogy a bírók sípját alig hallottuk, félidőben csak hat személyi hiba volt az eredményjelzőn. Jót tett ez a felfogás a meccsnek, nem a birkózás dominált. További pozitívum, hogy a Szeged megúszta 20 alatt – ennyi gólt kapott a két fél idegenbeli összecsapásán. A támadójátékkal még sok munkája lesz Varga Péternek, hiszen több remek lehetőséget és emberelőnyös helyzetet hagyott kihasználatlanul a Szeged, amely ettől függetlenül láthatóan előrelépett. Szombaton az OSC-t látja vendégül a ContiTech, az a találkozó sem lesz sétagalopp, de a lényeg, hogy olyan hozzáállást lássunk a srácoktól, amit most is mutattak.Varga Péter: – Amíg bírtuk fizikailag a versenyt az Egerrel, addig maximálisan elégedett lehettem a védekezéssel. Kaptunk balszerencsés gólokat is, de ez benne van egy ilyen meccsben.