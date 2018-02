Értékes iksz: hajrában mentett pontot a Szentes

Óriási meccsre volt kilátás Szentesen, ahol a Metalcom a Tatabányát fogadta, a meccs tétje pedig elég komoly volt, mondhatni, igazi hatpontos derbi lett belőle: a középszakaszban öt ponttal vezetnek a Kurca-partiak a rivális előtt, ha nyernek, és egy pontos hátrányba kerülnek a középszakaszra, ha veszítenek, illetve iksz esetén marad a kétpontos előny.



Ennek megfelelően a hangulattal nem is volt gond, ahogy az eredmény alakulásával sem, hiszen 2–1-es előnnyel zárták Somogyiék az első játékrészt. Aztán semmi sem jött össze, és a rivális négy perc alatt csinált egy 3–0-s szakaszt. A harmadik negyed végéig csak futott az eredmény után a Szentes, és 4–7 állt az eredményjelzőn, amikor kezdett kapaszkodni.



Sikerült is egyenlíteni, majd újra hátrányba kerülni, így jöhetett a körömrágás. Többször is volt lehetőség az egalizálásra, ami végül 14 másodperccel az utolsó dudaszó előtt sikerült, Vörös Viktor jóvoltából. A maradék időben három kiállítást is ítéltek, de a feszült végjátékban higgadt maradt a Szentes, így értékes ikszet ért el, a vége 8–8.



Pellei Csaba: – Az első negyed végén átvette az irányítást a Tatabánya, amit magunknak is köszönhetünk, hiszen hiába alakítottuk ki a helyzeteket, nem tudtunk betalálni. Ennek fényében értékes a döntetlen. Nem játszottunk jól, de nagyon akartunk, és kiszenvedtük az egy pontot.



Metalcom-Szentes–Tatabánya 8–8 (2–1, 1–3, 2–3, 3–1)

Férfi vízilabda OB I, 14. forduló. Szentes, városi sportuszoda, 300 néző. Vezette: Vogel, Kovács.

Metalcom-Szentes: MEIXNER (10 védés) – Kiss, Nagy 2, VÖRÖS 2, Visnyakov 1, Pellei F., Somogyi. Csere: Kókai, Pellei K., Palotás 2, Tóth, Takács 1, Werner. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Tatabánya: Jászberényi (13 védés) – KALANOVICS 3, Katonás, Francsics 2, Márkus, Fazekas, Szentesi. Csere: Szabó, Kuncz, Hoppál, Kistamás, KOLARIK 3, Máthé. Vezetőedző: Zantleitner Tamás.

Gól – emberelőnyből: 13/1, ill. 15/4.

Ötméteresből: 1/1, ill. –.

Kipontozódott: Kiss, Pellei F., ill. Kuncz, Márkus.