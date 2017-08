Esélyeshez méltón nyert a Csongrád Dorozsmán

Kiskundorozsma–Csongrád-Kunság Aszfalt 0–4 (0–2)

Kiskundorozsma, 150 néző. Vezette: Szeles Ádám – kitűnően (Kiss R., Böszörményi).

Kiskundorozsma: Ábrahám 8 – Mészáros A. 6, Marjanucz 6, Cseh R. 6, Ottlik M. 6, Szőke 6, Takács A. 6, Bodré 6 (Mórocz 6), Illés T. 6 (Horváth T. –), Szabó T. 6, Géczi 6 (Katona 6). Edző: Ottlik Sándor.

Csongrád-Kunság Aszfalt: Oroszi 7 – Bodor B. 7, Kiss-Kása 7,5, Mészáros M. 7, Bagi 7, Molnár Zs. 7,5 (Rácz –), Bakos Á. 7, Huszka 7, Nagy A. 7 (Bartucz –), Bálint A. 7,5 (Lévai 7), Borda 7. Edző: Szűcs Róbert.

Gólszerzők: Molnár Zs. (35.), Huszka (45.), Bakos Á. (78.), Bagi (81.).

Ottlik Sándor: – Két jó csapattal játszottunk eddig, mindkettő ellen voltak jó periódusaink. Ha a gyermeteg hibákat elkerüljük, akkor a folytatásban pontokat is szerzünk.

Szűcs Róbert: – Az óriási melegben győzött a fiatalos lendület a rutin felett. Győzelmünket az elmúlt héten elhunyt két megyei labdarúgónak ajánljuk.



A hazaiak az első játéknapon a legutóbbi bronzérmes Tiszaszigetnél jártak, most a tavalyi második érkezett hozzájuk – a sorsolás alapján alaposan belehúztak Ottlik Sándor tanítványai. A vendégek igazolták is a papírformát, és biztosan nyertek – bár azért az első góljukra a rekkenő hőségben a 35. percig várni kellett.



A szünet előtt megduplázódott az előny, majd a meccs hajrájában három perc alatt jött újabb két gól, így a

vége 4–0-s csongrádi siker.



A fordulóból elmaradt Ásotthalom–Sándorfalva meccset szeptember 27-én 16 órától pótolják.



SZVSE 2 (2) FK 1899 Szeged 1 (0)

Szeged, SZVSE-pálya, 100 néző. Vezette: Bartucz Tamás – közepesen (Lászlai, Samu).

SZVSE: Csanádi D. 7 – Bilics 7, Balázs 7,5 (Tanács R. 7,5), Nagypál 7,5, Baka 7, Csamangó T. 7,5, Hatvani J. 7, Csanádi I. 7 (Rózsa D. –), Péter S. 8, Kelemen 7 (Bosnyák –), Király D. 7 (Németh Z. –). Edzők: Bodó Attila, Kelemen Balázs.

FK 1899 Szeged: Győri 5 – Zsilák T. 5, Zsilák M. 5, Csuka 5 (Varga R. 5), Hegyesi 5, Degovics 5, Dóra J. 5,5, Prontvai 5, Heredea 5, Mannheim 5, Vass A. 4,5 (Szélpál 5). Edző: Kiss Balázs.

Gólszerzők: Hatvani J. (8.), Péter S. (40.), ill. Dóra J. (56.).

Bodó Attila: – Az ilyen meccseket meg kell tanulni hamarabb lezárni.

Kiss Balázs: – A szerda, szombat ritmus Imrének, Dórának, Szélpálnak sok. Szembesülök felnőtt edzői pályafutásomban az Y-generáció hátrányaival: egy 18 éves játékos a 20. percben azt mondta, mester, elfáradtam. Edzés nélkül nem megy.



UTC 3 (0) Zsombó 1 (1)

Szeged, Kertész utca, 100 néző. Vezette: Szalai Szabolcs – jól (Orosz, Kis M.).

UTC: Nagy G. 7 – Koncz P. 6, Zsibrita 7, Keresztes 7, Laczkó 7 (Csonka 7) Szilágyi 8, Sós 8, Szántó 8, Nagy Á. 4 (Gulyas 6), Valach 7 (Sebestyén –), Balogh D. 7. Edző: Pálfy Zoltán.

Zsombó: Rozs 7 – Törköly 5, Csikós 5, Kószó 5, Bálint V. 4 (Megyei 6), Székely 5 (Busa –), Rárósi 6, Németh 4 (Huszka –), Gyuris 6, Mocsári 5, Mihálffy Zs. 6. Edző: Daru Sándor.

Gólszerzők: Balogh D. (55.), Valach (57.), Szilágyi (79.), ill. Mihálffy Zs. (33.).

Pálfy Zoltán: – SZIN-es kis brigádunk egész jól muzsikált a második félidőben.

Daru Sándor: – A mérkőzés kilencven percig tart, negyvenöt perc figyelem és fegyelmezett játék kevés. Gratulálok az UTC-nek!



Foliaplast-Bordány 4 (2) Szentesi Kinizsi 0 (0)

Bordány, 300 néző. Vezette: Kovács Attila – jól (Bánáthy, Kakuk).

Foliaplast-Bordány: Szűcs M. 7 – Dani 7 (Szabados –), Zvekanov7, Fodor B. 9 (Takó –), Gajdacsi 8, Dürgő 7, Bárkányi B. 7 (Kothencz –), Malatinszki 7, Kozma 7, Culafics 7 (Gyémánt –), Nagy Torma 7. Edző: Hódi Mihály.

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga 5 – Németh A. 4 (Pölös –), Légrádi 4 (Bertók 4), Prozlik 4, Szeles 4, Kovács N. 5, Lekrinszki 5 (Tóth L. –), Paczali 4 (Oravecz 5), Páger 4 (Debreczeni –), Bagi 5, Juhász Cs. 5. Edző: Némethy László.

Gólszerzők: Fodor B. (25., 37.), Gajdacsi (47. – 11-esből, 76.).

Hódi Mihály: – A győzelmünk egy percig sem forgott veszélyben, gratulálok a csapatnak. Megyünk Algyőre, ami előtt ez a siker nagyon jól jött.

Némethy László: – Megérdemelten nyert a Bordány, de nagyon kishitűen futballoztunk, és óriási egyéni hibákból kaptuk a gólokat.



Deszk 2 (1) Tiszasziget 5 (5)

Deszk, 150 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – közepesen (Dobai, Csöngető).

Deszk: Bata N. 5 – Adamov F. 6, Bódi 4 (Bürgés –), Gallai G. 6, Szentmártoni 5, Gyenes 5, Tóth A. 4 (Adamov Sz. 5), Gémes 6 (László –), Szalma 5, Huszti 5, Győri 5. Edző: Lehota István.

Tiszasziget: Szabó G. 7 – Papp Á. 6,5 (Juhász Á. –), Zámbori 6, Réczi 6, Drágity 7,5 (Cene –), Bernát 6,5 (Radóczi 6), Deák D. 6, Fődi 6,5 (Szécsi –), Bálint D. 6, Kasza 6, Farkas F. 6. Játékos-edző: Bernát Péter.

Gólszerzők: Gyenes (14.), Gallai G. (90.), ill. Drágity (7., 10., 19.), Bernát (16.), Fődi (31.).

Lehota István: – Az ősz tanulással telik, és túl vagyunk a második tanórán is.

Az első félidőben kijött minden hibánk, a szünetben posztokon váltottam, cseréltünk is, és meg is nyertük

a második játékrészt. Bajnokikon kell kísérleteznem, lesz ez jobb.

Bernát Péter: – Az első félidő elfogadható volt, a második előtt viszont értetlenül állok.



Szőreg 1 (0) Algyő 2 (1)

Szőreg, 150 néző. Vezette: Kócsó Tibor – közepesen (Bartucz, Bozóki).

Szőreg: Vígh S. 7 – Ali 8, Harmat N. 8,5, Pióker Tib. 7, Hevesi 6 – 2 = 4, Pióker Ta. 7 (Bartos –), Horváth-Harmat 7, Bányai 7,5, Szalai 8, Vörös 8,5, Papp B. 6 (Néma 7,5). Edző: Tóth Tamás.

Algyő: Siska 0 – Pénzváltó 4, Szélpál 6–2=4, Kalapács 6, Daróczi 6, Bella 6,5, Csányi 6, Gyurkovics 5 (Takács R. –), Lajkó 5 (Kovács M. –), Táncos 5 (Lovas –) Vékes 6,5–2=4,5. Edző: Takács Zoltán.

Gólszerzők: Néma (60.), ill. Vékes (14.), Bella (65.).

Kiállítva: Hevesi (53.), ill. Szélpál A. (60.), Vékes (75.).

Tóth Tamás: – Mindkét csapat a győzelemre játszott, így egy jó hangulatú meccset produkáltunk, amit a nézők értékeltek.

Takács Zoltán: – Labdarúgó bajnoki mérkőzésre érkeztünk, ám utcai harcból kellett volna helytállnunk. Ami még ennél is szomorúbb, hogy a játékvezető ezt szépen végignézte, és inkább minket büntetett.



Ifjúságiak, A csoport

2. forduló: Kistelek–FK 1899 Szeged 2–9, gsz.: Sisák (2), ill. Szerdahelyi (5), Harasztos (3), Marozsi. Ásotthalom–Fábiánsebestyén 2–6, gsz.: Kozma (2), ill. Valach M. (4), Juhász, Kasza. Kiskundorozsma– Csongrád 4–0, gsz.: Balogh N. (2), Kolompár, Benkocs. Üllés–Algyő 3–6, gsz.: Lapu (2), Czékus, ill. Török M. (2), Molnár Sz. (2), Qell, Belovai. Deszk–Tiszasziget 1–12, gsz.: Lünstedt, ill. Rádi (4), Sebők (3), Tóth M. (2), Farkas, Berta, Csikós. Mindszent–Szentes 2–5, gsz.: Kanalas R., Kanalas Á., ill. Csurgó, Smiák, Prozlik, Péter, Boták. UTC– Zsombó 0–6. Szabadnapos: HFC.



A hétvégi program

3. forduló, péntek, 16.30: Szentes–UTC, 19: FK 1899 Szeged– Csongrád, szombat, 16.30: HFC II.– Ásotthalom, Algyő–Bordány, Kiskundorozsma–Deszk, Zsombó–SZVSE, vasárnap, 16.30: Sándorfalva– Szőreg. Szabadnapos: Tiszasziget.



A bajnokság állása

1. Tiszasziget 2 2 0 0 9 – 2 6

2. Bordány 2 2 0 0 7 – 2 6

3. Csongrád 2 2 0 0 5 – 0 6

4. Algyő 2 2 0 0 6 – 2 6

5. UTC 2 1 1 0 3 – 1 4

6. HFC II. 1 1 0 0 5 – 0 3

7. SZVSE 2 1 0 1 2 – 2 3

8. Szentesi Kinizsi 2 1 0 1 3 – 5 3

9. FK 1899 Szeged 2 0 1 1 1 – 2 1

10. Sándorfalva 0 0 0 0 0 – 0 0

11. Zsombó 2 0 0 2 3 – 6 0

12. Szőreg 2 0 0 2 2 – 5 0

13. Ásotthalom 1 0 0 1 1 – 4 0

14. Deszk 2 0 0 2 2 – 10 0

15. Kiskundorozsma 2 0 0 2 0 – 8 0



Ifjúságiak, A csoport

1. Tiszasziget 2 2 0 0 16 – 2 6

2. Zsombó 2 2 0 0 10 – 0 6

3. Algyő 2 2 0 0 11 – 3 6

4. FK 1899 Szeged 2 1 1 0 10 – 3 4

5. HFC 1 1 0 0 11 – 0 3

6. Fábiánsebestyén 1 1 0 0 6 – 2 3

7. Szentesi Kinizsi 1 1 0 0 5 – 2 3

8. Csongrád 2 1 0 1 6 – 4 3

9. Kiskundorozsma 2 1 0 1 5 – 4 3

10. UTC 2 0 1 1 1 – 7 1

11. Üllés 1 0 0 1 3 – 6 0

12. Mindszent 2 0 0 2 2 – 9 0

13. Ásotthalom 2 0 0 2 2 – 11 0

14. Kistelek 2 0 0 2 2 – 15 0

15. Deszk 2 0 0 2 1 – 23 0