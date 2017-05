Eső áztatta, nehéz talajon hajtottak a fogatosok Fábiánsebestyénben

Eső áztatta, nehéz talajon zajlott a maratonhajtás Fábiánsebestyénben, ami lovat és hajtót egyaránt próbára tett, minden kategória mezőnyében. A leglátványosabb versenyszámban magyar versenyző csak három kategóriában tudott győzni: a póni egyeseknél Mátyás Márton, a póni négyeseknél Jámbor Vilmos, valamint az egyesfogatnál Kun Andrea személyében. A póni kettesfogatosok mezőnyében az osztrá Karl Cvörnjek nyerte a maratonhajtást, kettesfogatban a szlová Miroslav Matuska, négyesben a svájci Jérome Voutaz győzedelmeskedett. A kettesfogatban versenyző Lázár Vilmos, és testvére, a négyesben indult Lázár Zoltán egyaránt másodikként zárta a mai versenyszámot, de az összetettben megőrizté elsőségüket - áll a verseny sajtószolgálata által kiadott közleményben.



Mátyás Márton nyert póni egyesben, de összetettben Gáspár Szilvia vezet

Mátyás Márton (100,36) nyerte a póni egyesfogathajtó maratonhajtó versenyét a Kinizsi Parkban. A magyar hajtó szombaton megelőzte Gáspár Szilviát (102,91), aki másodikként zárta a második versenyszámot, illetve a harmadik helyen végző Genzwein Marinát (112,94).



A mai eredmények alapján az összetett sorrend is változott a ütörtöki díjhajtáshoz épest. A díjhajtás és a maraton után jelenleg Gáspár Szilvia (169,48) áll az élen a póni egyesfogathajtó versenyében, második Genzwein Marina (172,04), míg Mátyás Márton (175,83) a harmadik helyről várja az utolsó versenyszámot.



Osztrá hajtó vezet a póni kettesfogatoknál

Az osztrá Karl Cvörnjek nyerte a szombati maratonhajtást a póni ketteseknél (98,74), s másik fogatával a második helyet is megszerezte (99,47). Lehocz Dávid (105,84) a harmadik helyen végzett. Összetettben is az osztrá hajtó vezet ét fogatával (146,46; 152,74), harmadik a magyar Lehocz Dávid (180,11).



Jámbor Vilmos nyerte a maratonhajtást a póni négyeseknél

A póni négyesfogathajtó számára már délután véget ért az akadályhajtás versenyszám. A verseny győztese a magyar Jámbor Vilmos (117,06) lett. A kisbéri hajtó megelőzte a szintén magyar Rohr Mátét (120,31). Az összetett versenyben is Jámbor Vilmos (166,79) vezet az ét versenyszám, azaz a díjhajtás és a maratonhajtás után, második Rohr Máté (183,14).



Kun Andrea nyerte az egyesfogatok maratonhajtó versenyét – összetettben is ő áll az élen

Magyar hajtó, Kun Andrea (126,59) nyerte az egyesfogathajtó maratonhajtó versenyét és összetettben is az élen áll az ét versenyszám után, 188,46-tal a 35. Fábiánsebestyéni Nemzetközi Fogatversenyen. A mai versenyszámban az egyeseknél a második és harmadik helyen a görög Alexandros Zampouris végzett (127,28; 130,55), és összetettben is ezeket a helyezéseket foglalja el jelenleg. A görög hajtó egyesfogatainak összetett eredménye 194,54 és 208,48.



Szlová győzelem maratonban - Lázár Vilmos vezet összetettben

Szlová hajtó, Miroslav Matuska (94,21) nyerte a kettesfogathajtó maratonhajtó versenyszámát. Összetettben azonban a szombati eredmények sem változtattak azon, hogy Lázár Vilmos vezet a árnapi záró versenyszám, az akadályhajtás előtt. Lázár Vilmos (94,51) a kettesfogathajtó mezőnyben csak a második legjobb teljesítményt nyújtotta , a harmadik helyezett pedig szintén magyar hajtó, Sipos Zoltán lett 94,54-el.

Összetettben jelenleg három magyar hajtó dobogós, hiszen Hódi ároly 146,09-cel a második helyet foglalja el, míg harmadik, a szintén magyar ifj. Nagy Tibor (153,44).



Svájci győzelem, Lázár Zoltán vezet összetettben

A 4* négyesfogathajtó mezőnyben a maratonhajtás versenyszámban a díjhajtás után a mai napon nem tudott ismételni, s csak a második helyezést tudta megszerezni a nyolcszoros világbajnok, Lázár Zoltán (122,44). A legjobb hajtó a svájci Jérome Voutaz volt a négyesfogathajtó mezőnyében (121,69), míg a harmadik helyen a holland Bram Chardon (125,07) végzett.



Ennek ellenére az összetett versenyben az ét versenyszám után még mindig Lázár Zoltán (165,62) vezet a négyeseknél, második a szintén magyar világbajnok Dobrovitz József (172,99), harmadik a holland Bram Chardon (175,04).



A 2*-os négyesfogathajtóknál a kvalifikációért hajtó Szabó Lajos teljesítette a maratonhajtó pályát 199,14-el.





Versenyprogram - . ( árnap)



09:00 Akadályhajtás – póni, egyesfogatok (CAI2* – P1, P2, P4, H1)

10:00 Díjátadó ünnepség fogatokkal

10:30 Akadályhajtás – kettesfogatok (CAI2* – H2)

14:15 Díjátadó ünnepség fogatokkal

14:45 Akadályhajtás – négyesfogatok (CAI2* – H4, CAIO4* – H4 WCupQ)

15:45 Díjátadó ünnepség fogatokkal