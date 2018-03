Európa legjobbjai között a szegedi tekések

Nagy feladat előtt. Kiss Norbert ismét Bajnokok Ligája-elődöntőre készül. Fotó: Frank Yvette

Hét elsőség. A férfi tekecsapat Bajnokok Ligája 2017/2018-as idényének egyik elődöntőjében érdekelt két csapat ennyiszer nyerte meg a sorozatot. A másik ág két szereplőjének összesen két aranyérme van – ebből is látszik, a BL Final Fourjának két elődöntője közül melyik a nagyobb múltra visszatekintő.Ez pedig az Alabárdos-Szegedi TE és a német Zerbst összecsapása. A BL hétvégi eseményeinek a németországi Bamberg ad otthont, és a programban szombaton 14 órai kezdéssel szerepel az említett összecsapás. A sorozat történetében a szegediek nyertek legtöbbször (4 alkalommal), míg a Zerbstnek három sikere van. Érdekes, hogy a BL legutóbbi hét kiírását a két együttes valamelyike nyerte meg – legutóbb a Zerbst 2017-ben éppen a Szeged ellen. A másik párban a szlovák Podbrezova kétszeres első, a német Schwabsberg viszont abszolút újonc a négy között.– Ha így játszotok az elődöntőben, akkor legyőzhetjük az esélyesebb Zerbstet – mondta az elutazást megelőző egyik edzésen Karsai Ferenc, a szegedi klub elnöke a játékosoknak. Vegyük ehhez azt is hozzá, hogy a német bajnokságban úgy nyert a Zerbst a bambergi pályán (6,5:1,5), hogy 3776 fát ütött, miközben az Alabárdos a BL negyeddöntőjének visszavágóján (4:4) 3782 fát ért el ugyanitt. A Zerbst már friss bajnokként érkezik a versenyre, hiszen befejeződött a Bundesliga, de az Alabárdos is jól áll, hiszen vezeti a magyar szuperligát.A helyosztókat vasárnap rendezik: előbb 13.15-kor a bronzmérkőzést, majd 15.45- kor a döntőt. A Szegednek ez a 13. BL Final Fourja, a Zerbst a 11. részvételnél tart – az előzetes esélyek viszont most a németeknek kedveznek.Főleg mert az eddigi 11 egymás elleni ki-ki meccsből (világkupa és BL) 9-et a Zerbst nyert, és csak kettőt a szegedi alakulat.