Eurosweet 1968: együtt negyvenhárom éve

Fotó: Frank Yvette

Igazi gyerekkori baráti társaságot alkot a 31. Kék Mókus-kupa +45-ös kategóriájának győztese, az Eurosweet 1968 együttese.– Vannak olyan játékosok, akikkel 43 éve, óvodáskorunk óta együtt futballozunk – mondta Cseri Zoltán csapatvezető. – Az újabb fontos mérföldkő hetedik osztályban érkezett el, amikor a Péterréve nevű település csapatával a vajdasági bajnokságban harmadik helyen végeztünk. Ez akkora terület, mintha Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyét egybevenném. A csapat ezután szétszéledt, ketten, Kaszás Attila és Zoran Hajdics profi labdarúgók lettek. Előbbi Spanyolországban, a Logronesben szerepelt, utóbbi pedig Portugáliában, a Salguei- rosban játszott évekig. Az öregfiúk tornák újra összehoztak minket.

Az Eurosweet 1968 nevű együttes harmadik éve indul a Kék Mókus-kupán.– A torna ismert volt előttem, de négy évvel ezelőtt lemaradtam a nevezésről – mesélt Cseri. – A csapat nevét viselő cég éppen idén 50 éves, édesség-kereskedelemmel, majd hamarosan termeléssel is foglalkozik. Három éve Szegeden is megnyitottunk egy üzletet. Vannak óvodáskorú játékosaink, a legidősebb labdarúgónk 60 éves. Idén még erősebb lehet a csapatunk, hiszen „megérkezik" a korosztályba az egykori szegedi és kaposvári játékos, a korábbi válogatott kerettag Nagypál Tibor is.Az Eurosweet 1968 csapata volt már harmadik a Kék Mókuson, ezúttal összejött az első hely is.