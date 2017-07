EYOF 2017 Győr - 4. nap: bukások tarkították a női kerékpárversenyt

Az EYOF női országúti kerékpárverseny bukásokkal tarkított küzdelmet hozott, egy sportolótkórházba kellett vinni, de többeket is a mentők láttak el. A győzelmet végül a belga Dina Scavone szerezte meg.Az EYOF szerdai napján két tornász lány ünnepelhette a születésnapját a csapatversenyek alatt.„Nagyon jól érzem magam Győrben, bár most kicsit szomorú is vagyok, mert nem teljesen úgy sikerült a gyakorlatom, ahogy szerettem volna. Nagyon meglepődtem, hogy a szervezők még arra is figyeltek, hogy ma van a születésnapom, nagyon kedves volt tőlük. – mondta el Anahit Assadourian, aki Örményország történetének második női tornász olimpikonja."

A fehérorosz Aliaksandra Varabyonát is váratlanul érte a köszöntő: „Annyira meglepődtem hirtelen, hogy elsőre fel sem fogtam, hogy nekem szól a zene, csak a nevemre lettem figyelmes. Köszönöm a kedves meglepetést, jól esett a gesztus.Európa ifjú sportreménységei július végén Győrben mérik össze erejüket. Az eseményen a Japánból épp hazatért Karakas Hedvig olimpikon, EYOF nagykövet nyilatkozott személyes ifjúsági olimpiai élményeiről, a hazai közönség erejéről és a közelgő judo világbajnokságról.

„2005-ben Lignanóban vettem részt versenyzőként EYOF-on és emlékszem, hogy milyen izgalmas érzés volt először belecsöppeni az olimpiai hangulatba. Szerintem az ifjúsági olimpia igazi mérföldkő a fiatal versenyzők számára" – mondta a kétszeres olimpikon, világbajnoki bronzérmes judós. „Nagyon jó lehetőség, hogy idén világbajnokságot és ifjúsági olimpiát is rendezhetünk itthon, a hazai közönség olyan plusz erőket hozhat ki egy-egy versenyzőből, amiről nem is gondolná, hogy képes" – fogalmazott az EYOF judo nagykövete.A riói olimpia után egy térd és egy bokaműtéten átesett Karakas Hedvig számára még javában tart a teljes felépüléshez vezető út, de már a nyár végén, Budapesten zajló judo világbajnokságra készül. „Az augusztusi VB-n még biztos, hogy nem leszek száz százalékos formában, de úgy gondolom, hogy nem az lesz a fontos, hogy milyen a térdem, hanem hogy mekkora a szívem"- mondta Karakas Hedvig.

Atlétikában, judóban, kerékpárban, teniszeben, tornában és úszásban is szurkolhatunk a magyarok sikereiért.. Olimpiai Sportpark. Lány diszkoszvetés, 15.00. Fiú 400 m gát, 15.45. Fiú magasugrás, 16.05. Lány 200 m, 16.15. Fiú 200 m, 16.35. Fiú súlylökés, 16.40. Fiú kalapácsvetés, 16.55. Lány 400 m, 17.05. Fiú 3000 m, 17.25.Olimpiai Sportpark. Lány –57 kg, lány –63 kg, fiú –73 kg, fiú –81 kg, 10 órától.Városház tér–Szent István út–Mártírok útja–1-es út–Audi út–813-as út.Lány mezőnyverseny, 11.00. Fiú mezőnyverseny, 16.30.Olimpiai Sportpark. Fiú egyéni, 12.00. Lány egyéni, 16.00.. Aqua Sportközpont. Lány 100 m mell, 17.07. Fiú 400 m vegyes, 17.30. 4x100 m mix gyors, 17.38.Az Árpád és a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Schwarzenberg utcában, több hídon és a Nádor aluljárónál várhatóak a leginkább torlódások az EYOF csütörtöki kerékpárversenyei miatt.