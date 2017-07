EYOF 2017 Győr - Úszás: három magyar érem, sporttörténeti arany - Fotókon és videón az első nap!

Várjuk olvasóink felvételeit a tudosito@kisalfold.hu-ra! Ott van a helyszínen? Küldje el nekünk!Várjuk olvasóink felvételeit a-ra!





A magyar csapat az éremtáblázat második helyén áll két arany- és egy bronzéremmel.



Győzelemmel mutatkoztak be a lány kézilabdázók, akik 43-26-ra múlták felül a hollandokat, a fiúk viszont 34-21-re alulmaradtak a németekkel szemben.



A fiú röplabdázók 3-0-ra kaptak ki az oroszoktól, ugyanilyen arányú vereséget szenvedtek a lányok is a szerbektől.



Nyertek viszont a lány kosarasok 60-45-re a németek ellen.



18.45 - Megvan az első női aranyérem, méghozzá Berecz Blanka 200 méter pillangón szerezte! Gratulálunk!

Fotó: Tudósító

Magyar sporttörténeti aranyérem született a női 200 méteres pillangóúszás döntőjében, hiszen megszületett az első magyarországi rendezésű olimpiai esemény első magyar érme, amitnyert meg.A következő aranyérmeta 400 méteres vegyesúszásban szállította. Réka nem sokat pihent, hiszen nem sokkal később rajthoz állt a 4×100-as női váltóval is, ahol Fábián Fanni, Muzsnay Zsófia és Pózvai Kiara társaságában bronzérmes lett.A fiúk 200 méteres gyorsúszásában rendezték az első finálét az Aqua Sportcentrumban.A svéd Robin Hanson lehajrázta a mezőnyt, így ő nyert, megelőzve az orosz Maksim Aleksandrovot, és a svájci Antonio Djakovicot.- jár a gratuláció és az edzői puszi Klaudiának, aki megugorta a selejtező-szintet. (5.90m)

- Elkezdődtek az atlétika versenyek is az Olimpiai Sportparkban: 100 méteres, 200 méteres síkfutás; kalapácsvetés; rúdugrás, illetve távolugrás lány és fiú selejtezőit rendezik ma - tudósít az EYOF Győr Facebook-oldala. Életképek az EYOF első napjárólEsőzés miatt a teniszversenyeken egyelőre szünet van, a küzdelmek akkor folytatódnak, ha a bírók megfelelőnek ítélik a pálya állapotát. Egyébként két magyar versenyző, Jánosi Luca és Fajta Péter is sikerrel vette az első kört.A holland női röplabda-válogatott lemondta a részvételt, mert a csapat nemzetközi tornán vett részt, s a játékosokon hányásos, hasmenéses vírus ment végig, a hollandok orvosa pedig úgy látta jónak, ha visszalépteti a csapatot az egész EYOF-tól.Mindez értelemszerűen a program változásával jár, a holland csapat ellenfelei szabadnaposak lesznek, vagyis több pihenőidő jut számukra.- Hétfőn reggel 9-től már két győri versenyzőért szoríthatunk. Jánosi Luca és Fajta Péter is debütál az EYOF teniszversenyén.Petrov Iván a Győri Úszó SE vezetőedzője: „Azt láttam a gyerekek arcán az eskütétel pillanataiban, és a Himnusz közben, hogy nagyon meghatotta őket ez az esemény. Fontos az, hogy megadjuk a módját, és a fiatalok ezt a részét is megszokják, hogy milyen az amikor az ember a hazáját egy olimpiai eseményen képviseli. Az elmúlt két évben, az uszoda megnyitása óta, több mint húsz versenyt tudtunk rendezni, hasonló létszámban és körülmények között. A gyakorlat megvan, a látvány is önmagáért beszél. Csodálatos, ahogy berendezték a létesítményt az EYOF-ra. Az úszás a második legnépesebb sportág az EYOF-on, 420 versenyző indul. A serdülő Ob-n is nagyjából ez a létszám rajtolt, tehát ez nem jelent problémát. Tizenhat magyar van a mezőnyben, hét fiú és kilenc lány. Úgy gondolom 12-13 éremmel fogunk zárni, a medálok színét nem szeretném megjósolni, mert biztos, hogy kevésen múlik majd egy-egy dobogós hely."