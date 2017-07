EYOF Győr 2017 - 5. nap: arany atlétikában, bronz és arany judoban

Sipőcz Richárd iponnal aranyat nyert judobanA győri Sipőcz Richárd iponnal döntős, Faragó Petra pedig bronzérmes lett judoban.Fotókon az úszás elődöntők:Horváth Karolina 2000 méteres akadályfutásban szerzett aranyat. Végig az első helyen futott.

Elsőként az olasz Lorenzo Rottoli jutott a fiú tenisz egyesek döntőjébe, ahol ellenfele a román Nicolas David Ionel lesz.Ez a legsűrűbb nap, hiszen összesen tíz számban hirdetnek győztest. Az már most is látszik, hogy a rendezés remekül sikerült, a versenyigazgató rengeteg pozitív visszajelzést kap. Az Európai Olimpiai Bizottság EYOF bizottságának tagja, a lichtenstein-i Leo Kranz is a legnagyobb elismeréssel beszélt az úszóversenyekről. Cikk itt >>

Fotó: Havasi Melinda

A fiú kosárlabda torna szüneteiben az önkéntesek mindig játékra invitálják a nézőket. A Bosznia-Hercegovina – Horvátország összecsapás alkalmával például a svájci Levin Frey is jelentkezett a játékra. A büntetődobás sikerült is, amiért járt az EYOF-os ajándékcsomag a fiatalembernek - írja az EYOF hivatalos honlapja.

„Svájcból érkeztünk édesapámmal azért, hogy a testvéremnek, Andrin Freynek szurkoljunk a tornaversenyek alatt. Jól sikerült neki a keddi csapatverseny, hiszen bronzéremnek örülhettünk a családdal. A testvéremnek ma szünnap van ebben a sportágban, így úgy döntöttünk apával körülnézünk más helyszíneken is, most épp kosárlabdán vagyunk. Nagyon tetszik minden, bármerre megyünk a városban látjuk a rendezvényhez kapcsolódó dekorációt, a kabalafigurát, ami nagyon hangulatossá teszi az eseményt. Jó itt lenni!"Az Olimpiai Sportparkban és a Dunakapu téren is találkozhattok Karakas Hedviggel, Pars Krisztiánnal és Berki Krisztiánnal!

Olimpiai Sportpark. Lány rúdugrás, 14.30. Lány 400 m gát, 14.40. Lány 2000 m akadály, 15.50. Lány hármasugrás, 15.55. Fiú diszkoszvetés, 16.15.Olimpiai Sportpark. Lány –70 kg, lány +70 kg, fiú –90 kg, fiú +90 kg, 10 órától.. Olimpiai Sportpark. Fiú talaj, lólengés, gyűrű, lány ugrás, felemás korlát, 14 órától.Aqua Sportközpont. Fiú 100 m gyors, 17.00. Lány 200 m mell, 17.03. Fiú 200 m pillangó, 17.08. Lány 50 m gyors, 17.12. Fiú 200 m hát, 17.39. Lány 100 m pillangó, 17.44. Fiú 1500 m gyors, 17.47. Lány 200 m gyors, 18.07. Fiú 4x100 m vegyes, 18.24. Lány 4x100 m vegyes, 18.32.