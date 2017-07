EYOF Győr 2017 - 5. nap: arany atlétikában, bronz és arany judoban

17.45 - Sipőcz Richárd iponnal aranyat nyert judobanA győri Sipőcz Richárd iponnal döntős, Faragó Petra pedig bronzérmes lett judoban.Horváth Karolina 2000 méteres akadályfutásban szerzett aranyat. Végig az első helyen futott.

Elsőként az olasz Lorenzo Rottoli jutott a fiú tenisz egyesek döntőjébe, ahol ellenfele a román Nicolas David Ionel lesz.Ez a legsűrűbb nap, hiszen összesen tíz számban hirdetnek győztest. Az már most is látszik, hogy a rendezés remekül sikerült, a versenyigazgató rengeteg pozitív visszajelzést kap. Az Európai Olimpiai Bizottság EYOF bizottságának tagja, a lichtenstein-i Leo Kranz is a legnagyobb elismeréssel beszélt az úszóversenyekről. Cikk itt >>

Fotó: Havasi Melinda

A fiú kosárlabda torna szüneteiben az önkéntesek mindig játékra invitálják a nézőket. A Bosznia-Hercegovina – Horvátország összecsapás alkalmával például a svájci Levin Frey is jelentkezett a játékra. A büntetődobás sikerült is, amiért járt az EYOF-os ajándékcsomag a fiatalembernek - írja az EYOF hivatalos honlapja.

„Svájcból érkeztünk édesapámmal azért, hogy a testvéremnek, Andrin Freynek szurkoljunk a tornaversenyek alatt. Jól sikerült neki a keddi csapatverseny, hiszen bronzéremnek örülhettünk a családdal. A testvéremnek ma szünnap van ebben a sportágban, így úgy döntöttünk apával körülnézünk más helyszíneken is, most épp kosárlabdán vagyunk. Nagyon tetszik minden, bármerre megyünk a városban látjuk a rendezvényhez kapcsolódó dekorációt, a kabalafigurát, ami nagyon hangulatossá teszi az eseményt. Jó itt lenni!"Az Olimpiai Sportparkban és a Dunakapu téren is találkozhattok Karakas Hedviggel, Pars Krisztiánnal és Berki Krisztiánnal!

Olimpiai Sportpark. Lány rúdugrás, 14.30. Lány 400 m gát, 14.40. Lány 2000 m akadály, 15.50. Lány hármasugrás, 15.55. Fiú diszkoszvetés, 16.15.Olimpiai Sportpark. Lány –70 kg, lány +70 kg, fiú –90 kg, fiú +90 kg, 10 órától.. Olimpiai Sportpark. Fiú talaj, lólengés, gyűrű, lány ugrás, felemás korlát, 14 órától.Aqua Sportközpont. Fiú 100 m gyors, 17.00. Lány 200 m mell, 17.03. Fiú 200 m pillangó, 17.08. Lány 50 m gyors, 17.12. Fiú 200 m hát, 17.39. Lány 100 m pillangó, 17.44. Fiú 1500 m gyors, 17.47. Lány 200 m gyors, 18.07. Fiú 4x100 m vegyes, 18.24. Lány 4x100 m vegyes, 18.32.