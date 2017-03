Ez a rangadó a legfontosabb: Szeged-BVSC 18 órától élőben

Férfi vízilabda OB I, középszakasz, felsőház, 6. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, ... néző. Vezeti: Vogel, Mucskai.Varga Péter.Szűcs Levente.–/–, ill. –/–.–/–, ill. –/–.A szegediek számára ez a rangadó lenne a legfontosabb a középszakaszban, hiszen a tabellán egyetlen ponttal mögötte álló BVSC-t fogadja. Egy győzelemmel majdhogynem be lehetne biztosítani a felsőházban a hatodik helyet, hiszen két forduló lesz hátra, és a mai ellenfél még játszik az erősebb OSC-vel is. A döntetlen sem jönne rosszul, de önbizalmat és nyugalmat mégiscsak a három pont begyűjtése adna, pláne azok után, hogy a középszakasz eddigi rangadóin mindössze egy pontot gyűjtött be a Szeged, nincs tehát ilyen sikerélménye. A BVSC ellen idegenben 13–9-es vereséget szenvedtek Sedlmayerék (képünkön), itt a visszavágás ideje.

A Metalcom-Szentes is nagy meccs előtt áll az előzmények tükrében. A Tatabányát fogadja a városi sportuszodában, a két fél középszakaszos „odavágóján" pedig gólzáport láthatott a közönség, a Kurca-partiak ugyanis 15–13-ra kaptak ki. A több mint két tucat gólt és az izgalmakat sem lehet garantálni, de az biztos, hogy a hazaiak mindent megtesznek majd, hogy végig esélyük legyen, a tatabányai összecsapás is csak az utolsó percben dőlt el.