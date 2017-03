Ez a rangadó a legfontosabb: Szeged-BVSC 4-3 (3. negyed)

Férfi vízilabda OB I, középszakasz, felsőház, 6. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 200 néző. Vezeti: Vogel, Mucskai.Meixner – Kiss Cs., Manhercz Á. 1, Sánta, Sedlmayer 1, Pellei, Nagy M.Chilkó 1, Palotás, Molnár D., Zsigri, Vukicsevics 1.Varga Péter.Györke – Török, Czigány, Pásztor, Csapó 1, Létay 1, Kovács.Szabó Bend., Szabó Benc. 1, Ambrus 1, Sugár, Várnai.Szűcs Levente.5/3, ill. 6/2.1/0, ill. –/–.Zsigri.Palotás, ill. Ambrus.Szabó Bence sajnos egy óriási elhajlós góllal egyenlít.Létay szépít.Pásztor egy nagyon erős lökettel próbálkozik, de Meixner véd.Vukicsevics belekap egy lövésbe, és így válik veszélyessé, de a kapufa mellett elsuhan a labda.Fantasztikus a hazai védelem, de egy blokk után Palotást cserével végleg kiállítják. Érthetetlen a döntést, de szerencsére ezután sem esik vendég gól.Páros kiállítás után próbálkozik a BVSC, szerencsére eredménytelenül. Török Béla kiállítása után fórban a Szeged, Varga Péter időt is kér. Kiss Csaba lő, de Györke hárít, majd Palotás lövését blokkolják.De kár ezért. Pellei lő, a kapufáról a kapus fejére pattan, onnan hátra, de sajnos nem a gólvonalon túlra.Meixner-show van, újra egy nagy nyújtózás, újabb védés. Aztán megint egy védés! Óriási!Sánta várta a labdát, de rossz a bejátszás a második félidő első akciójánál. A hazai védekezésre továbbra sem lehet panaszunk.Csapó sajnos kapásból kilövi a rövid sarkot, el kell ismerni, ez szép gól volt.Chilkó megint nagyot nyújtózik, egyre bizonytalanabbul lőnek a vendégek, látva ezt a kapusformát.Meixner továbbra is jó formában! Vukicsevics távolró lő, kapufa. Aztán fórban már nem hibázunk,közelről bevágja a labdát.Emberhátrányban a Szeged, Török Béla lő, de Sedlmayer blokkolja a próbálkozást. Így kell ezt!!! És most a Szeged kerül fórba, Varga Péter időt is kér. Sajnos Manhercz Ádám rosszul passzol, így a támadás lövés nélkül ér véget.Ez az! Belejöttek a hazaiak, mostlő egy szép gólt emberelőnyből.Meixner bravúrja nagyon kellett, ahogy előttególja is!Pörgősebb, keményebb lett a meccs.Ambrus sajnos megtöri a BVSC gólcsendjét.Tanári a hazaiak védekezése, ezt kellene még egy góllal ünnepelni. Sajnos elveszítjük a labdát, majd a BVSC fórba kerül, időt is kérnek a vendégek. Molnár Dávid kapus viseli Manhercz Krisztián 9-es sapkáját. Igen, mezőnyben van a kapus, védekezik, méghozzá jól. Ez érdekes húzás.lövi ki a bal felsőt emberelőnyben. Végre!Meixner véd, a Szeged időt kér.Emberhátrányban is remek védekezést mutatott be a Szeged, de ki töri meg a gólcsendet?Eddig remekül védekezik a Szeged, de a gól még várat magára.Fórban a Szeged, de nem tudja kihasználni. A túloldalon Czigány ejtéssel próbálkozik, kapufa a vége.Manhercz Ádám ötméterest vállal, de nagyon rossz a lövés, majdnem középre ment, simán hárítja Györke. Szerencsére a túloldalon Meixner is újra résen van.A Szeged támad először, de a BVSC gyorsan megszerzi a labdát. Az első lövés a szegedi nevelésű, a válogatottba visszakerülő Török Béláé, de Meixner véd.Üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportuszodából, ahol a Szeged a BVSC ellen játszik rangadót, sajnos foghíjasan. Basara után ugyanis Manhercz Krisztián is megsérült, edzésen Sánta Dániel kezébe kapott bele pechesen, egyelőre nem tudni, hogy a csontból teljesen letört-e egy darab, vagy csak berepedt. Egy biztos: a válogatott pólós ma nem játszik, ami érzékeny veszteség a hazaiak számára.A szegediek számára ez a rangadó lenne a legfontosabb a középszakaszban, hiszen a tabellán egyetlen ponttal mögötte álló BVSC-t fogadja. Egy győzelemmel majdhogynem be lehetne biztosítani a felsőházban a hatodik helyet, hiszen két forduló lesz hátra, és a mai ellenfél még játszik az erősebb OSC-vel is. A döntetlen sem jönne rosszul, de önbizalmat és nyugalmat mégiscsak a három pont begyűjtése adna, pláne azok után, hogy a középszakasz eddigi rangadóin mindössze egy pontot gyűjtött be a Szeged, nincs tehát ilyen sikerélménye. A BVSC ellen idegenben 13–9-es vereséget szenvedtek Sedlmayerék (képünkön), itt a visszavágás ideje.

A Metalcom-Szentes is nagy meccs előtt áll az előzmények tükrében. A Tatabányát fogadja a városi sportuszodában, a két fél középszakaszos „odavágóján" pedig gólzáport láthatott a közönség, a Kurca-partiak ugyanis 15–13-ra kaptak ki. A több mint két tucat gólt és az izgalmakat sem lehet garantálni, de az biztos, hogy a hazaiak mindent megtesznek majd, hogy végig esélyük legyen, a tatabányai összecsapás is csak az utolsó percben dőlt el.