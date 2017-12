Ez a siker már nagyon kellett a MOL-PICK Szegednek

K&H férfi kézilabdaliga, 13. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1800 néző.Földesi, Halász.SEGO – Sostaric 3, Balogh 2, Skube, GABER 7, Gorbok 1, Sigurmannsson 9/5.T. PETRUS 1, Blazevic, Zsitnyikov 2, ZUBAI 2, BODÓ 6, Fekete B. 1, P. Rodríguez 3, S. Sunajko 2.Juan Carlos Pastor.Holló – Bakos D. 3, Országh 2, Slachta 1, Simovics 3, HALÁSZ L. 3, KEKEZOVICS 2.Duleba (kapus), Bíró, Pocsai 3/2, Szöllősi O., Hajdu, LÓKODI 4, Lepsényi, Zakics, Szabó T.Tomori Győző.5/5, ill. 2/2.6, ill. 8 perc.Repültek a plüssök, ismét rengeteget hoztak a csapat felhívására a szurkolók, amelyeket majd a MOL-PICK Szeged a rászorulóknak juttat el.Hosszú, szenvedős hetek után végre vastaps járt a győzelemért, magabiztosan, ahogy azt mindenki elvárja, 18 góllal nyert a csapat. A Dabas úgy jött Szegedre, hogy szeretne meglepetést okozni. Szerencsére erre csak 20 percig volt esélye, addig az újonc meglepően jól támadott, még vezetett is.Azonban ekkor robbantott a Szeged, Marin Sego jól védett, Matej Gaber a falban nagyon aktív volt, a beállós a gólok mellett heteseket harcolt ki, amit az izlandi Sigurmannsson a tőle megszokott határozottsággal értékesített. 30 perc után már héttel vezetett a PICK.Ez olyan önbizalmat adott, hogy a második játékrész elején közel 9 percig gólt sem kapott a hazai csapat. Fekete Bálint vezér volt a védekezésben, és Thiagus Petrus is sok-sok labdát szerzett, és üres kapus helyzetét értékesítette is. Zubai Szabolcs ott folytatta, ahol Gaber abbahagyta, jöttek a gólok tőle, nehezen bírtak a beállóssal. Bodó Richárd pedig iszonyat nagy gólokat dobott.Többször csak néztek a vendégkapusok, hogy hol a labda. Amikorra észrevették, addigra már a hálóban táncolt.Sima szegedi siker született, egy nyeretlenségi sorozatot szakított meg a csapat, amely ezután együtt ugrált a pálya közepén. Ez most fontos jelenet volt, mert a rossz szériát csak így lehet megtörni, együtt.Vasárnap 19.45-kor következik az év utolsó rangadója, méghozzá Tatabányán. Komoly meccs lesz, de a ha MOL-PICK Szeged azt játssza, amit tud, akkor nem lehet kérdés a győzelem megszerzése.Juan Carlos Pastor: – Gratulálok a Dabas fair játékához és jó szerepléséhez. Végre nyugodtabb meccset játszottunk. Az első negyedóra után összeállt a védekezés, több labdát szereztünk. Kulcs volt a védekezésünk, a kapusteljesítményünk, valamint hogy csak négy labdát vesztettünk el.Gratulálok a csapatnak a hozzáálláshoz és teljesítményhez. Amikor jól mennek a dolgok, könnyű a csapatnak, de a nehéz pillanatokban is együtt kell lennünk. A mindössze négy elvesztett labda nagyon jó, ez az utolsó két meccsünkön 16, illetve 18 volt. Gratulálok a szurkolóknak is, ma ismét mellettünk álltak!