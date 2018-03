`Ez igazán nagy dobás volt´ - A világbajnok Márton Anitának gratulált Orbán Viktor - fotók

Eredmények (a nemzetközi szövetség honlapjáról): női súlylökés, világbajnok: Márton Anita 19,62 m 2. Danniel Thomas-Dodd (Jamaica) 19,22 3. Kung Li-csiao (Kína) 19,08.

Márton Anita a magyar atlétika első világbajnoki címét szerezte meg pénteken azzal, hogy 19,62 méteres országos csúccsal megnyerte a női súlylökést a birminghami fedettpályás vb-n. A békéscsabai színekben versenyző nehézatléta világranglista-másodikként érkezett a brit városba, ahol egyértelműen az aranyesélyesek között tartották számon. A 29 éves klasszis immár évek óta a nemzetközi elit tagja, fedettpályán a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerte, míg a 2016-os portlandi vb-n második volt.Az amerikai versenyen két éve országos csúcsot lökött, s most egyértelműen azzal a céllal lépett dobókörbe, hogy javít az akkori 19,33 méteres eredményén. A kezdés mondhatni a szokásos volt, azaz egy biztonsági lökés, 18,29 méternél esett le a súlygolyó, ami a negyedik helyre volt elég. A finálé "alaperedményét" a jamaicai világranglista-vezető, Danniel Thomas-Dodd érte el 18,92-vel, amelyen a második körben három centit javítani is tudott, ennek ellenére nem maradt az élen. Az első pozícióból azonban nem Márton taszította le, mivel ő másodikra szemre kicsit darabos kísérletet mutatott be, amivel ugyan 18,30-ig jutott, de egy helyet hátrébb csúszott. A jamaicait a tavalyi szabadtéri világbajnokságon a magyar lökő előtt aranyérmes Kung Li-csiao szorította hátrébb 18,98-cal. A harmadik körben aztán nagyot változott az addigi sorrend, Márton Anita ugyanis hosszas koncentrálás után kiváló, roppant dinamikus lökést produkált. A súlygolyó szép nagy ívben repült messze túl a 19 métert jelző bóján, Márton pedig nagyot sikoltott örömében. Eredménye 19,48 méter lett, amivel nem csupán a vezetést vette át, de saját magyar csúcsát is átadta a múltnak.Ezt követően még a negyedik kör hozott némi izgalmat, mert a jamaicai is 19 méter fölé jutott, ám "csak" 19,22-ig, amivel visszaelőzte a kínait, de az első helyhez kevés volt. Márton Anita a negyedik körben még érzékelhetően a rekordja hatása alatt állt, rontott, ötödikre azonban ismét jót lökött, 18,96-ot. Ezzel azonban még nem volt vége a versenynek, ő pedig régi jó szokásához híven ezúttal is hatodikra tartogatta legjobbját: már biztos győztesként 19,62-ig lökte a szert, ezzel tovább javította rekordját. Márton Anita az M4 Sportnak a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy az első nagy dobásánál egy kicsit aggódott, mert úgy érezte, a hálóba vágódhat a súlygolyó, de végül örült, hogy "simán jó helyen volt a szektorban". "Egyelőre magam sem tudom megmondani, hogy ezt hogy sikerült összehozni - idézte vissza aztán az utolsó kísérletét. - Amikor bementem a körbe, remegtek a lábaim, mert akkor már tudtam, hogy én vagyok a világbajnok, mégis próbáltam még nagyobbat lökni, mert tudtam, hogy jó formában érkeztem." Emlékeztetett rá, hogy ez volt a célja: érmet szerezni, megjavítani az országos csúcsot, és ez mind sikerült. Úgy fogalmazott, egyelőre hihetetlen számára, amit elért, kell még néhány nap, hogy sikerüljön feldolgoznia. "Nagyon örülök, hogy nekem sikerült megszereznem Magyarország első aranyérmet atlétikai világbajnokságról" - mondta boldogan.A második és a harmadik helyen sem hozott változást az utolsó két kör, így az ezüstérmet Danniel Thomas-Dodd, a bronzot pedig Kung Li-csiao szerezte meg. A riói olimpián harmadik, a tavalyi, londoni szabadtéri vb-n második helyezett, kétszeres fedett Eb-győztes Márton a magyar atlétika ötödik érmét nyerte fedett vb-n, előzőleg egy ezüst és három bronz volt a mérleg. Az 1987-es első, indianapolisi fedett vb-n Forgács Judit (400 m), majd 1999-ben, Maebasiban Szabó Zsuzsa (rúdugrás) és Czingler Zsolt (hármasugrás) a harmadik helyen végzett. Czingler csak utólag vehette át a bronzérmet, miután az eredetileg harmadik bolgár Dimitrovot doppingolás miatt kizárták. Két éve Márton Anita nyert Portlandben ezüstérmet.