Ez már nagyon ciki! Gyöngyös-MOL-PICK Szeged 33-33

K&H férfi kézilabda liga, 4. forduló, Gyöngyös, 600 néző. Vezeti: Andorka, Hucker.Hudák - Gábori 1, Markez 7, Martins 1, Duris 5, Mikita 6, Kovacsics 9/3.Holló (kapus), Lele 1, Sipeki 2, Loncar, Urbán 1. Vezetőedző: Konkoly Csaba.Sierra - Pedro, Zsitnyikov 1, Gaber 2, Bodó 2, Thiagus Petrus 1, Sigurmannsson 5/2.Sego (kapus), Balogh 9, Zubai, Skube 1, Gorbok 10, Fekete 2. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.3/3, ill 3/24, ill. 4 perc."Mi vagyunk a legnagyobbak!" - ordította a lefújást követően a gyöngyösi szurkolótábor. Teljesen jogosan, hiszen bravúros döntetlent ért el a MOL-PICK Szeged ellen. Erre most már nincsenek szavak, hiszen hetek óta nem várt eredményeket ér el a Tisza-parti együttes. Lehet itt okokat keresni, de valami nagyon nem stimmel a szakmai stáb és a játékosok között. 33 gólt kapni egy hátsó régióban található csapattól több mint gyenge teljesítmény. Pedig a második játékrészben már 3 góllal is vezetett a Szeged, azonban csakúgy, mint egy hete most sem tudta ezt az alkalmat megragadni, és feljött a lelkes Heves megyei együttes, sőt a hajrában úgy nézett ki, hogy még a meccset is megnyeri. Hiába Gorbok 10 és Balogh 9 gólja, ez ma iszonyat kevés volt. Emellett most már nem lehet szó nélkül elmenni, mert erre most már magyarázatot kell adni.Zubai láb, Duris ziccer, 33-32. Időt kér a Szeged. 45 másodperc. Gorbok bevágja, 33-33. Időt kérnek a hazaiak, 11 másodperc. Időntúli szabaddobás. Döntetlen! Újabb blama!Sego ziccert véd.Balogh, 32-32.Skube, 31-31. Duris tört be, 32-31.Hazai hetes. Kovacsics, 31-30.Sigurmannsson, Holló véd.Mikita, 30-30.Markez most sokkal fölé. Gorbok! 29-30.Zsitnyikov rossz passz, Kovacsics, 29-28. Fekete, remek, 29-29.Balogh kiejti, Sego ziccert véd.Gorbok, rá lehet ma számítani, 27-28. Markez vágja be a szélről, 28-28.Balogh eladja, Urbán bevágja, 27-27. Zeng a csarnok.Labdát szerzett a Szeged.Markez, ez Segóé, 26-26. Fekete a szélről bevágja, 26-27.Markez, 25-25. Jön Baloghtól a válasz.Vérszemet kapott a hazai tábor. Gorbok, 24-25.Kovacsics most nem hibázott, 23-24. Időt kér a Szeged. Gaber telibe a kapust, Kovacsics ziccer, 24-24.Holló véd.Elveszik a labdát a Szegedtől. Kovacsics nagyon mellé.Fekete ziccert ront, Duris nem, 22-24.Sigurmannsson, kapufa.Sego véd, Skube megszerzi a kipattanót. Gaber harcol ki hetest.Gorbok, nagy gól, 21-24.Labdát szerzett Fekete Bálint. Elveszik a labdát, nem volt jogos. Sego véd nagyot.Kovacsics, majd Gorbok, 21-23.Balogh emelkedik, 20-22Sigurmannsson, 20-21.Balogh a kezek között, 20-20. Sego véd. Gaber hetest harcol ki, Gábori 2 perc, de lehetett volna piros is.Eladja a Szeged, Mikita, 20-19.Duris, Segóról csorog be, 19-19.A Szeged kezd. Gaber fordul be, Holló véd.Újabb éles meccset játszik a MOL-PICK Szeged. Hihetetlen gyengén kezdte az összecsapást a vendégcsapat. A védekezés romokban hevert, Sierra nem találkozott a labdával, így a Gyöngyös volt olyan időszak, amikor 5 góllal is vezetett. Szergej Gorbok góljai rázták fel a vendégeket, neki is volt köszönhető, hogy sikerült közelebb kapaszkodni. Jött Sego a kapuba, a gyengén muzsikáló Zsitnyikov helyett pedig Skube. Ezután már egy egészen más PICK volt a pályán, egyre több labdát szereztek a kékek, így 30 perc után 19-18 volt a Tisza-partiaknak. A játékrész utolsó hat percét 6-1-re nyerte meg a Szeged.Eladja a labdát a hazai csapat, marad a szegedi vezetés a félidőben.Sigurmannsson ziccer, 18-18. Gaber ziccer, vezet a Szeged! 18-19.Sego véd. Gorbok vágja be, 18-17.Lele, majd Balogh lő nagy gólt, 18-16.Markez sokkal fölé, Balogh belemegy a sporik szerint.Thiagus Petrus szerzett labdát, Sigurmannsson hatalmas gól a szélről, 17-15.Mikita a kezek között, 17-13. Balogh egy remek figura után, 17-14.Gaber szerzett labdát, Sigurmannsson ziccer, 16-13. Időt kér a Gyöngyös.Kovacsics mellé, Skube elhagyja a labdát, Sipeki büntet, 16-11. Balogh tört be, 16-12.Balogh talpról, 15-11. Jön Sego a kapuba.Gorbok tartja a lelket a Szegedben, 14-10. Hazai hetes. Kovacsics, Sierra beleért, 15-10.Markez talpról, 14-9.Gorbok villan, 13-9.Labdaszerzés, Thiagus Petrus, 11-8. Markez, majd Kovacsics, 13-8.Balogh, 10-6. Markez könnyedén, 11-6. Gorbok-bomba, 11-7.Hudák véd. Sierra véd.Bodó lövését könnyedén védi Hudák, Markez, 10-5.Bodót lesáncolják, Kovaciscs, 9-5. Időt kér a Szeged.Bodó egy lövőcsel után, 7-5. Gaber 2 perc. Hazai hetes. Kovacsics, 8-5.Újabb labdát szór el a Szeged. Sipeki beállóból, 7-4. Blazevic 2 perc.Sierra, majd Hudák véd.Mikita a felső sarokba, 6-4. Eladja a labdát a Pick.Sigurmannsson a vonalra lép. Thiagus Petrus labdát szerzett, Markez 2 perc. Zsitnyikov belemegy.Sierra ziccert véd, Gábir bevágja, 5-4.Sierra véd lábbal. Bodó az alsóba bombázott, 4-4. Labdát szerzett a Szeged.Gaber harcol ki hetest, Sigurmannsson, 4-3.Elveszik a labdát a Picktől. Mikita a szélről, 4-2.Mikita, Sierra csak beleér, 3-2.Gaber préseli be, 2-1. Zsitniykov ereszt el egy bombát, 2-2.Martins beállóból, majd eladja a labdát a Pick, Duris, 2-0.Kezdődik a bemutatás. 10 szegedi szurkoló a lelátón.Már mindkét csapat melegít. Balogh Zsolt először lesz kapitány.

Már Balogh és Fekete melegít.

Több olyan kézilabdás is szerepel a hazai csapatban, aki játszott a MOL-PICK-ben. Sőt, Vladan Loncar és Hegedüs Márk kölcsönben van csak. Természetesen mindketten sokat beszélgetnek a szegedi játékosokkal. Hegedüs nem játszhat, sérült. Balogh Zsoltot kedvelik a helyiek, hiszen éppen Gyöngyösről szerződött Szegedre.

Szerencsésen megérkezett a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata Gyöngyösre. 13 órakor indult a busz az újszegedi sportcsarnok elől. Úszni induló kisiskolások hangos "Pick Szeged!" kiáltással engedték útra a csapatot. Sigurmannsson rendbe jött, azonban Bánhidi és Källman pihenőt kapott, így nem játszanak ma.